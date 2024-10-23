GSMA最新報告顯示全球流動互聯網網絡連接持續增長

倫敦2024年10月23日 /美通社/ -- 根據GSMA最新的《2024年流動互聯網網絡連接狀況報告》（State of Mobile Internet Connectivity 2024），流動互聯網網絡連接的好處尚未完全實現，全球仍有43%的人口，即34.5億人，未使用流動互聯網網絡」。

雖然使用個人裝置上網的全球人口比例每年持續上升，但用戶增長的速度正在放緩。去年有1.6億人開始使用流動互聯網網絡，而在2015年至2021年間，每年新增用戶超過2億。

彌補缺口

最新報告由英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）和瑞典國際發展合作署（Sida）透過GSMA流動網絡發展基金會資助，其主要發現包括：

46億人 （佔全球人口57%）目前已在自己的裝置上使用流動互聯網網絡。

（佔全球人口57%）目前已在自己的裝置上使用流動互聯網網絡。 3.5億人 （佔全球人口4%）生活在沒有流動互聯網網絡的地區（覆蓋缺口）。

（佔全球人口4%）生活在沒有流動互聯網網絡的地區（覆蓋缺口）。 31億人 （佔全球人口39%）生活在流動互聯網網絡覆蓋範圍內，但並未使用此服務（使用缺口）。使用缺口是覆蓋缺口的九倍

（佔全球人口39%）生活在流動互聯網網絡覆蓋範圍內，但並未使用此服務（使用缺口）。使用缺口是覆蓋缺口的九倍 在撒哈拉以南非洲，僅有27%的人口使用流動互聯網服務，留下13%的覆蓋缺口和60%的使用缺口。

彌補使用缺口將在2023年至2030年間為全球經濟帶來約3.5兆美元的價值，其中90%的影響將惠及低收入和中等收入國家（LMIC）。

對於低收入和中等收入國家（LMIC）的未連接人士來說，裝置設備可負擔性以及數碼技能和素養是推動流動互聯網網絡採用的主要障礙。

在這些國家，入門級的互聯網裝置價格佔平均月收入的18%，而對於全球最貧困的20%人群，這一比例更是高達51%。在撒哈拉以南非洲，該地區佔全球未有網絡連接人口的四分之一，對於該地區最貧困的20%人群，入門級互聯網裝置的價格佔其平均月收入的比例高達99%。

GSMA監管總監John Giusti表示：「儘管在擴展網絡基礎設施的覆蓋範圍和提高流動互聯網網絡採用率方面取得了持續進展，但仍然存在顯著的數碼缺口。」

他補充道：「 各國政府、國際組織和流動網絡產業之間的合作對於解決如可負擔性、數碼技能以及對流動互聯網網絡及其好處的認識等障礙至關重要。這項努力還必須專注於投資當地的數碼生態系統，並確保健全的在線安全框架。」

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SOURCE GSMA