Un nuevo informe de GSMA muestra que la conectividad a Internet móvil sigue creciendo a nivel mundial

LONDRES, 23 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Según el último informe de GSMA "State of Mobile Internet Connectivity 2024" , los beneficios de la conectividad móvil aún no se materializan plenamente, ya que 43% de la población mundial, lo que equivale a 3.450 millones de personas, todavía no utiliza Internet móvil.

Si bien la proporción de la población mundial que utiliza Internet móvil en su propio dispositivo continúa en aumento cada año, el índice de crecimiento de usuarios se está desacelerando. 160 millones de personas comenzaron a usar Internet móvil el año pasado, en comparación con 2015-2021, cuando se agregaron más de 200 millones de nuevos usuarios cada año.

Cerrar las brechas

Los hallazgos del último informe, financiado por la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés) y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida, por sus siglas en inglés) a través de la Fundación GSMA Mobile for Development, incluyen:

4.600 millones de personas (57% de la población mundial) ahora utilizan Internet móvil en su propio dispositivo

(57% de la población mundial) ahora utilizan Internet móvil en su propio dispositivo 350 millones de personas (4% de la población mundial) viven en zonas sin redes de Internet móvil (la brecha de cobertura)

(4% de la población mundial) viven en zonas sin redes de Internet móvil (la brecha de cobertura) 3.100 millones de personas (39% de la población mundial) viven con cobertura de Internet móvil, pero no la utilizan (la brecha de uso). La brecha de uso es nueve veces más grande que la brecha de cobertura

(39% de la población mundial) viven con cobertura de Internet móvil, pero no la utilizan (la brecha de uso). La brecha de uso es nueve veces más grande que la brecha de cobertura En el África subsahariana, solo 27% de la población utiliza servicios de Internet móvil, lo que deja una brecha de cobertura de 13% y una brecha de uso de 60%

Cerrar la brecha de uso tendría un valor estimado de 3,5 billones (millones de millones) de dólares para la economía mundial durante 2023-2030, y 90% de este impacto beneficiaría a los países de ingresos bajos y medios (LMIC, por sus siglas en inglés).

Para los que no están conectados en los países de ingresos bajos y medianos, la accesibilidad de los dispositivos, las habilidades digitales y la alfabetización son las principales barreras para la adopción de Internet móvil.

En estos países, los dispositivos con acceso a Internet de nivel básico cuestan 18 % del ingreso mensual promedio, y esto aumenta a 51% en el 20% más pobre del mundo. En el África subsahariana, que representa una cuarta parte de la población mundial no conectada, esto aumenta a 99% del ingreso mensual promedio para el 20% más pobre de la región.

John Giusti, director de Regulación de la GSMA, dijo: "A pesar del progreso continuo en la expansión del alcance de la infraestructura de red y en el aumento de la adopción de Internet móvil, persisten importantes brechas digitales.

"La colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y la industria móvil es esencial para abordar barreras como la accesibilidad, las habilidades digitales y el conocimiento de Internet móvil y sus beneficios. Este esfuerzo también debe centrarse en invertir en ecosistemas digitales locales y garantizar marcos sólidos de seguridad en línea".

FUENTE GSMA