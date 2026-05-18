A ZTE fornece uma análise aprofundada do valor estratégico da integração bidirecional entre IA e redes para a indústria.

A ZTE continua a consolidar sua presença na América Latina e a implementar soluções completas de TIC, sustentáveis, eficientes e inteligentes para apoiar as operadoras locais em sua transformação estratégica.

CIDADE DO MÉXICO, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, participou da GSMA M360 LATAM 2026. A Sra. Chen Zhiping, Representante-Chefe do Ecossistema Internacional da ZTE, proferiu um discurso de abertura intitulado 'Impulsionando a Transformação do Modelo de Negócios do Futuro — Integração Bidirecional entre IA e Redes' durante a conferência.

A ZTE apresenta na GSMA M360 LATAM 2026 a sua inovação, que impulsiona a transformação do modelo de negócios do futuro: a integração bidirecional entre IA e redes (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

A Sra. Chen apresentou uma análise aprofundada do valor estratégico para o setor da integração bidirecional entre IA e redes, compartilhando as conquistas da ZTE no mercado latino-americano ao longo das últimas duas décadas, suas práticas inovadoras em redes nativas de IA e suas soluções inteligentes para todos os cenários, ajudando as operadoras da América Latina a concretizar sua transformação estratégica de 'provedoras de conectividade' em 'facilitadoras da economia digital'.

Diante do avanço da indústria de IA, a ZTE lançou sua visão estratégica global para 2025: 'Tudo em IA, IA para Todos — Tornando-se Líder em Conectividade e Computação Inteligente'. A Sra. Chen destacou que essa estratégia está totalmente alinhada aos conceitos centrais desta Cúpula da GSMA. No futuro, a ZTE irá além dos tradicionais serviços de conectividade de rede, aprimorando continuamente suas competências essenciais em redes e expandindo de forma abrangente seu portfólio de negócios em IA e computação inteligente. Por meio de um modelo de integração bidirecional, no qual a IA potencializa as redes e as redes dão suporte à IA, a ZTE reconstruirá um novo modelo de negócios adaptado à era da IA e impulsionará uma nova dinâmica de crescimento para a economia digital da América Latina.

Em termos de modernização de redes impulsionada por IA, a ZTE foi pioneira no conceito de redes nativas de IA, incorporando de forma profunda os recursos de IA em todas as camadas e processos da rede para maximizar a eficiência operacional e otimizar custos. No campo das redes sem fio, a nova BBU 5G da ZTE integra recursos nativos de computação inteligente, aumentando significativamente a eficiência geral dos recursos de hardware e software e elevando a taxa de transferência da célula em 20%. Simultaneamente, ao combinar amplificadores de potência Super-N de alto desempenho com tecnologia de otimização inteligente baseada em IA, o consumo de energia do equipamento é reduzido em 38%. Atualmente, os produtos AAU e RRU equipados com essa tecnologia já foram implantados em larga escala em diversos países da América Latina, incluindo Chile, Equador, Bolívia, Brasil e Peru, com mais de 37.000 unidades instaladas até o momento. A solução proporciona às operadoras locais uma economia anual de milhões de dólares em custos de eletricidade, além de viabilizar atualizações de rede mais eficientes, sustentáveis e inteligentes.

Baseada em tecnologia nativa de IA, a avançada solução de rede inteligente AIR Net viabiliza a implementação comercial da 'condução autônoma' em redes, transformando completamente os modelos de operação e manutenção das operadoras e reduzindo o custo total de propriedade (TCO). Essa solução, que já foi implementada comercialmente, está presente em diversos locais ao redor do mundo. Atualmente, os recursos de rede inteligente da ZTE obtiveram a certificação de nível L4 do TM Forum, e seu agente inteligente empresarial Co-Claw, desenvolvido internamente, foi totalmente implementado, aprimorando continuamente os níveis de automação e inteligência da rede, ajudando as operadoras a migrarem para redes inteligentes avançadas.

Em resposta ao ambiente de rede complexo e diversificado da América Latina, a ZTE implementa soluções de cobertura baseadas em cenários para reduzir a exclusão digital regional. Em ambientes internos, a ZTE firmou parceria com a empresa chilena Millicom para implementar a solução Qcell e alcançar cobertura estável de gigabit em todos os edifícios. Em cenários rurais remotos, a ZTE colabora com a empresa brasileira Claro para implementar a solução de rede rural simplificada RuralPilot, que aborda os desafios de cobertura de rede na vasta região amazônica por meio de seu baixo custo e facilidade de manutenção. A ZTE também oferece uma ampla gama de soluções de cobertura residencial que atendem precisamente às necessidades de rede de diferentes regiões e cenários na América Latina.

A Sra. Chen Zhiping afirmou que a ZTE continuará enraizada no mercado latino-americano, aprofundando a integração bidirecional e a inovação em IA e redes e implementando soluções completas, verdes, eficientes e inteligentes de TIC para ajudar as operadoras locais a concluírem sua transformação estratégica, evoluindo de provedoras tradicionais de serviços de conectividade para facilitadoras da economia digital. Dessa forma, atenderão de maneira abrangente às necessidades inteligentes de indústrias e famílias em todos os cenários, trabalhando em conjunto para construir um novo ecossistema digital inteligente, inclusivo e sustentável na América Latina.

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FONTE ZTE Corporation