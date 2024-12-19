GTC FX 在迪拜舉辦金鷹獎頒獎典禮，慶祝卓越 12 週年

在其 12 年的歷程中，GTC FX 致力於金融領域的卓越和創新，現為 985,000 多名客戶提供服務，並管理 27,000 種交易工具的多元化投資組合。GTC FX 業務遍及全球 20 多家分支機構，每月交易總額達 1,530 億美元，鞏固其作為國際金融領域主導力量的地位。

金鷹獎頒獎典禮是當晚的重頭戲，GTC FX 於典禮上嘉許一眾重要客戶及合作夥伴，以肯定他們對公司發展的關鍵作用。GTC FX 首席顧問兼行政總裁 Ahmad Jarrar 表示：「本次活動既是對過往成就的肯定，亦是對未來發展的熱切展望」。

隨著 GTC FX 不斷提升業界水平，金鷹獎頒獎典禮將充分展現公司對客戶成就及環球金融創新所作出的貢獻。

關於 GTC FX：

GTC FX 成立於 2012 年，是金融衍生品行業的翹楚，為遍佈逾 100 個國家及地區的超過 985,000 名客戶提供服務。GTC FX 素以其創新的交易方案和嚴格遵守監管標準而著稱，提供一系列廣泛的網上交易產品。公司在全球範圍內受監管，並嚴格遵守主要金融監管機構的各項要求，這亦鞏固了其可靠及卓越的聲譽。GTC FX 的交易平台為各種產品提供高達 500:1 的槓桿率，包括外匯、金屬、股票、商品、指數和流動性解決方案。多年來，GTC FX 在全球獲得 120 多項行業榮譽，彰顯其對卓越金融服務和尖端技術的承諾。有關更多資訊，請瀏覽 GTC FX 的網站。

SOURCE GTC FX