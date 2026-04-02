GTN 任命曾效力 BNP Paribas 及 FTSE Russell 的高層 楊林擔任大中華區行政總裁

新聞提供者

GTN

02 4月, 2026, 08:30 CST

憑藉 25 年大中華區資本市場領導經驗，將推動 GTN 邁向下一階段的區域增長

香港2026年4月2日 /美通社/ -- 環球金融科技企業 GTN 致力推動無界限投資，今日公佈任命 楊林博士出任大中華區行政總裁。 是次任命進一步體現 GTN 對大中華區的策略承諾，該公司上週剛獲香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 批出第 1 類牌照。

楊博士 從 國聯證券轉任 GTN，他曾出任 Guolian 國聯證券 香港行政總裁超過五年，並帶領其拓展財富管理與投資銀行業務。 他曾任多個高層領導要職，包括 BNP Paribas 董事總經理兼大中華區掌舵人，亦擔任過 FTSE Russell 大中華區行政總裁，推動該指數供應商在中國大陸、香港及台灣的區域擴張。

Continue Reading
Franklin Yang
Franklin Yang

GTN 聯合創辦人兼集團行政總裁 Manjula Jayasinghe 說：「楊林 深入了解大中華區資本市場，兼有建立跨境金融服務業務的實績，是引領 GTN 大中華區策略的絕佳人選。 楊林 到任後，我們便具備所需的人脈關係及區域經驗，從而在大中華區開拓實質增長。」

楊博士 談到是次任命時表示：「香港是大中華區 3 萬億美元資金流的門戶，連繫中國與世界各地，當中蘊藏非凡機遇。 依靠 GTN 的應用程式介面 (API) 優先基建及覆蓋六個環球市場的監管牌照，我們能透過單一合規的整合點，為合作夥伴無縫銜接亞洲及國際市場。 我很期待將 GTN 打造成企業捕捉區內增長機會的基建平台典範。」

是次委任標誌著 GTN 環球擴張的另一個里程碑，目前香港股市總市值已突破 6 萬億美元，港交所 (HKEX) 於 2025 年位列全球首次公開招股 (IPO) 集資額榜首，而金融服務及金融科技在外國直接投資中亦領先各行業。 GTN 坐擁獨特優勢，可經由 SFC 監管的香港實體及專責的本地團隊，直接為區域機構提供服務。

關於 GTN

GTN 是環球金融科技基礎設施，透過統一的 API 優先架構，推動無界限投資。 GTN 結合雲端原生技術與深厚的機構專業知識，透過單一 API 為經紀商、銀行、資產管理公司及金融科技企業，提供涵蓋超過 90 個市場及 8 大資產類別的經紀業務基礎設施，讓合作夥伴開創新一代的投資與交易體驗。 從零股交易、微型投資組合（包括 1 美元零股債券）以至全方位經紀服務，GTN 都能將由數碼開戶至交易後結算的整個投資生命週期自動化。 GTN 以單一交易對手的角色，為客戶卸下技術與監管的重擔，令投資銀行、經紀公司及財富管理公司能夠輕鬆拓展業務，擺脫從零開始構建技術的繁瑣。

我們在全球 14 個國家/地區擁有超過 600 名專業人才，服務全球逾 450 位客戶，我們攜手同心，秉持同一使命：讓投資及交易機會更加觸手可及。 GTN 受六個司法管轄區監管（英國金融行為監管局 (FCA)、杜拜金融服務管理局 (DFSA)、新加坡金融管理局 (MAS)、美國金融業監管局 (FINRA)、南非金融部門行為監管局 (FSCA)、香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC)），並獲得多間策略投資者支持，其中包括 IFC（世界銀行集團成員）及 SBI Ventures Singapore。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.gtngroup.com，或於 LinkedIn 關注我們。

SOURCE GTN

來自同一來源

GTN 取得香港證監會牌照，完成亞太區「雙樞紐」戰略佈局

GTN 取得香港證監會牌照，完成亞太區「雙樞紐」戰略佈局

GTN，一家致力實現無限投資的環球金融科技公司，於今日宣布，已成功取得香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）的第1類（證券交易）牌照。這個最新獲得的牌照提升了 GTN 在亞太區的營運能力，公司已在香港設立專責團隊，協助全球企業連接中國與世界其他地區之間達3萬億美元的資本流動。香港成為 GTN...
GTN 攜手 Webull Singapore 向亞太投資者開闢固定收益投資渠道

GTN 攜手 Webull Singapore 向亞太投資者開闢固定收益投資渠道

GTN 是為全部人重新定義交易與投資的全球金融科技公司，宣布攜手全球領先投資平台 Webull Singapore（簡稱「Webull」），開闢固定收益投資渠道。 Webull 亞太地區用戶現可利用 GTN 的獨特部分固定收益產品，消除傳統投資障礙。Webull...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

金融科技

金融科技

金融科技

金融科技

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿