GUI模型僅次於Claude，明略科技AI出海營銷平台獲CICAS特等獎

明略科技（2718.HK）成立於2006年，是中國企業級大模型與數據智能領域的先行者。該公司於2025年11月在香港聯交所上市（股票代碼：2718.HK），堅持「數據驅動可信生產力」的核心理念，在Agentic AI、VLA模型、多模態大模型等前沿技術領域持續創新。最新自研的Mano模型在OSWorld和Mind2Web等國際權威基準測試中達到SOTA（當前最優）水平；在超大通用模型賽道中，Mano模型的綜合表現僅次於Claude-Sonnet-4.5，技術實力獲得學術界和工業界雙重認可。

明略科技（2718.HK）創始人、CEO兼CTO吳明輝介紹，結合當下全球品牌「出海熱」潮流，明略科技（2718.HK）基於多模態大模型的品牌出海創意生成與情感鏈接智能平台針對品牌出海過程中面臨的核心挑戰——文化差異、內容本地化和數據驅動決策，創新性地整合了「全球化多模態內容資產庫+可信數據採集技術+主觀情感感知分析+視頻生成技術」四大核心技術能力，賦能企業開展科學、高效的跨文化內容創作、情感評估與智能決策。

一、全球化多模態內容資產庫

平台構建覆蓋全球主要市場的多模態內容資產庫，整合視頻、圖像、文本等多種媒介形式，為跨文化內容創作提供豐富的素材基礎，幫助企業快速生成符合目標市場文化特徵和消費者偏好的創意內容，大幅降低內容本地化成本。

二、可信數據採集技術——Mano「靈巧手」

平台採用明略科技（2718.HK）自主研發的AI靈巧手模型Mano，能夠在多種瀏覽器環境中運行，模擬人類視覺感知，精準識別任何軟件界面元素，像人類一樣「看」和「點」。配合Mano-Parking網頁數據採集技術，用戶只需輸入網址和需求描述，平台即可完成專業級數據採集。這意味著企業能夠更快獲取真實有效的全球多源數據，為市場分析奠定堅實基礎。

技術亮點：

在OSWorld權威基準測試的專用模型賽道排名第一

在超大通用模型賽道中綜合表現略遜於Anthropic的Claude-Sonnet-4.5，位居第二

在Mind2Web基準測試中同樣獲得SOTA（當前最優）成績

7B參數版本支持私有化部署，滿足企業級應用的安全性要求

三、主觀情感感知分析——HMLLM多模態大模型

平台採用明略科技（2718.HK）自研的超圖多模態大語言模型（HMLLM），這也是全球獨具創新的情感分析大模型，能夠模擬不同文化背景、年齡、性別的目標受眾觀看廣告內容時主觀感受，幫助企業在內容投放前快速評估不同文化背景受眾的情感反應，避免文化誤讀和營銷失誤，顯著提升跨文化營銷的精準度。

技術亮點：

突破傳統問卷調研方式，通過採集萬餘名真實受試者的腦電波（EEG）和眼動追蹤數據，構建了超大規模主觀個性化數據集Video-SME與SPA-ADV

實現注意力、情緒與認知等多模態主觀指標建模，大幅提升營銷內容測試效率

與真人主觀感受一致性(R2)超過89%，專家驗證可行性超過76%

該技術論文在ACM MM 2024(CCF-A類)國際會議上榮獲最佳論文提名

四、AI驅動的視頻生成技術

基於深度分析結果，平台能夠智能生成和優化營銷視頻內容，實現從市場洞察、情感評估到內容生成的端到端自動化流程，將傳統需要數周的內容創作週期壓縮至數小時，大幅提升營銷響應速度。

近年來，明略科技（2718.HK）在AI技術研發方面持續投入，在國內外高水平期刊與會議上已發表論文20餘篇，代表性成果包括：

ACM MM 2024(CCF-A類)：主觀指標分析模型（HMLLM）模型獲最佳論文提名

ACM MM 2025：多模態大模型眼動預測方法

TPAMI(SCI一區)：小樣本視頻實例分割方法

IJCV(SCI一區)：圖像生成方法

AAAI 2026(CCF-A類)：Mano模型壓縮技術獲Oral口頭匯報收錄

依托明略科技（2718.HK）在AI領域的技術積累，該平台目前已獲得多家企業客戶的認可。

大會閉幕式上，明略科技（2718.HK）作為重點合作項目方，與蘇州姑蘇區達成合作意向，將在AI技術研發與場景應用落地等方面展開合作。

明略科技（2718.HK）表示，公司將繼續堅持「數據驅動可信生產力」的核心理念，以「品牌出海」場景為起點，依托全球領先的Agentic AI技術，加速可信AI在更多垂直行業的應用落地。隨著品牌全球化進程的加速，明略科技（2718.HK）的品牌出海智能平台有望成為企業提升全球競爭力的重要技術支撐。

