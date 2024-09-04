Gurney NUTTING設計的1935款杜森伯格SJ Speedster榮獲半島經典出類拔萃大獎

Bill H. Lyon表示：「能夠代表我的父親獲得這個獎項，我感到非常榮幸。在頂尖收藏家的心目中，半島經典出類拔萃大獎一直以來都是至高無上的榮譽。」Bill目前管理著父親的經典藏車和裡昂航空博物館(Lyon Air Museum)。

SJ Speedster被認為是那個時代動力最強勁、設計最豪華的美國汽車之一，它是481款車型中僅有的38輛配備增壓器的車型之一。這輛車也是唯一交付給Gurney Nutting公司高級車身設計師John Gurney Nutting（與該公司同名）的車型，這位設計師因其精美的車身設計、創新的工程技術和魅力四射的神秘感而聞名全球。Nutting車身產品的著名客戶是威爾士親王愛德華（後成為國王愛德華八世）。

印多爾的Maharajah Holkar原本訂購了這輛獨一無二的SJ。由於這輛車注定要成為皇室專用車，因此車身采用了各種特殊設計，如鉻合金旗桿和前擋泥板上的紅藍指示燈，以顯示駕駛這輛車的是大君還是王後。在Nutting的車間完成制造後，這輛車被從倫敦運往紐約，由杜森伯格的員工開回印第安納波利斯。由於擔心日本入侵印度，這輛Gurney Nutting Speedster在經過最後的調試後，被送往大君在加州聖安娜的宅邸。

地區緊張局勢緩和後，這輛車被從洛杉磯運往新加坡，然後又運往印度。直到20世紀50年代，它才被運回美國，並一直保存至今。這是編號最高的杜森伯格經典汽車，經過精心修復，保留了所有皇家設計的細節。該車現收藏於南加州的Lyon Estate Car Collection汽車收藏館。

今年角逐該獎項的還有一組出色的入圍車型，包括瓦贊(Voisin)的1935款Avions Voisin C25 Aerodyne和Gurney Nutting的1937款賓利4.25升Rothschild Sedanca Coupe。其他車型包括：科西嘉(Corsica)設計的1937款年布加迪57S Roadster、辛德芬根(Sindelfingen)設計的1937款梅賽德斯-奔馳540K Spezial Roadster、賓尼法利納(Pininfarina)設計的1953款法拉利250 MM Berlinetta、弗魯亞(Frua)設計的1955款瑪莎拉蒂A6GCS/53 Spyder以及賓尼法利納設計的1956款法拉利410 Superamerica「Superfast」Coupe。這些汽車都在2023年最負盛名的評選活動上獲得了最高獎項。

香港上海大酒店(The Hongkong and Shanghai Hotels)主席兼半島經典出類拔萃大獎創辦人之一Michael Kadoorie說道：「2023年度入圍車型的水平非同凡響。每輛車都體現了汽車工程和設計的驚人成就。要從中選出一位獲獎者真的很困難。我相信評委們的最終決定會引起巨大反響，獲獎者也是眾望所歸。」

2023年度半島經典出類拔萃大獎的評審團由25位知名汽車愛好者和設計專家組成。其中包括傳奇汽車設計師、寶馬集團前設計總監Chris Bangle；知名汽車收藏家和平克-弗洛伊德(Pink Floyd)樂隊鼓手Nick Mason、Dassault Systèmes公司設計體驗副總裁Anne Asensio、著名時裝設計師Ralph Lauren、福特汽車公司董事會成員亨利-福特三世、已故的勞斯萊斯汽車前設計總監Ian Cameron以及電視節目主持人兼收藏家Jay Leno。

2024年9月3日，2023年度半島經典出類拔萃大獎頒獎典禮在新開業的倫敦半島酒店舉行。從9月4日至14日，倫敦半島酒店的賓客和游客可以近距離欣賞在酒店大堂獨家展出的1935款杜森伯格SJ Speedster。此外，為了向今年的入圍車型表示祝賀，還特別設計了限量版、以汽車為靈感的經典汽車下午茶活動。

關於半島經典出類拔萃大獎

為了實現表彰卓越名車的共同願望，2015年，香港上海大酒店有限公司主席Michael Kadoorie與聯合創辦人William E. (Chip) Connor、Bruce Meyer和Christian Philippsen共同創立了半島經典出類拔萃大獎。每位創辦人都熱衷於鑒賞豪華汽車，並致力保護其傳統和支持完美修復項目。該獎項由半島酒店集團贊助，匯集了全球各大汽車評選活動中「全場最佳車型」獎項的得主。

SOURCE The Peninsula Hotels