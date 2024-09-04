Gurney NUTTING設計的1935款杜森伯格SJ Speedster榮獲半島經典出類拔萃大獎

04 9月, 2024, 21:20 CST
倫敦2024年9月4日 /美通社/ -- 近一個世紀以來，知名國際酒店品牌——半島酒店(The Peninsula)一直是魅力與奢華的縮影。近日，半島酒店宣布1935款杜森伯格(Duesenberg)SJ Speedster榮獲其最高榮譽——半島經典2023年度出類拔萃大獎(The Peninsula Classics Best of the Best Award 2023)。這一殊榮的獲得者是從過去一年在國際知名大賽上獲得重要獎項的傑出經典汽車中選出的。
這款獲獎的杜森伯格SJ Speedster是已故美國空軍少將William Lyon的私人藏品，William Lyon生前在加州奧蘭治縣建立了一座博物館，以紀念自己畢生對汽車和航空設計的熱愛。
Bill H. Lyon表示：「能夠代表我的父親獲得這個獎項，我感到非常榮幸。在頂尖收藏家的心目中，半島經典出類拔萃大獎一直以來都是至高無上的榮譽。」Bill目前管理著父親的經典藏車和裡昂航空博物館(Lyon Air Museum)。
SJ Speedster被認為是那個時代動力最強勁、設計最豪華的美國汽車之一，它是481款車型中僅有的38輛配備增壓器的車型之一。這輛車也是唯一交付給Gurney Nutting公司高級車身設計師John Gurney Nutting（與該公司同名）的車型，這位設計師因其精美的車身設計、創新的工程技術和魅力四射的神秘感而聞名全球。Nutting車身產品的著名客戶是威爾士親王愛德華（後成為國王愛德華八世）。
印多爾的Maharajah Holkar原本訂購了這輛獨一無二的SJ。由於這輛車注定要成為皇室專用車，因此車身采用了各種特殊設計，如鉻合金旗桿和前擋泥板上的紅藍指示燈，以顯示駕駛這輛車的是大君還是王後。在Nutting的車間完成制造後，這輛車被從倫敦運往紐約，由杜森伯格的員工開回印第安納波利斯。由於擔心日本入侵印度，這輛Gurney Nutting Speedster在經過最後的調試後，被送往大君在加州聖安娜的宅邸。
地區緊張局勢緩和後，這輛車被從洛杉磯運往新加坡，然後又運往印度。直到20世紀50年代，它才被運回美國，並一直保存至今。這是編號最高的杜森伯格經典汽車，經過精心修復，保留了所有皇家設計的細節。該車現收藏於南加州的Lyon Estate Car Collection汽車收藏館。
今年角逐該獎項的還有一組出色的入圍車型，包括瓦贊(Voisin)的1935款Avions Voisin C25 Aerodyne和Gurney Nutting的1937款賓利4.25升Rothschild Sedanca Coupe。其他車型包括：科西嘉(Corsica)設計的1937款年布加迪57S Roadster、辛德芬根(Sindelfingen)設計的1937款梅賽德斯-奔馳540K Spezial Roadster、賓尼法利納(Pininfarina)設計的1953款法拉利250 MM Berlinetta、弗魯亞(Frua)設計的1955款瑪莎拉蒂A6GCS/53 Spyder以及賓尼法利納設計的1956款法拉利410 Superamerica「Superfast」Coupe。這些汽車都在2023年最負盛名的評選活動上獲得了最高獎項。
香港上海大酒店(The Hongkong and Shanghai Hotels)主席兼半島經典出類拔萃大獎創辦人之一Michael Kadoorie說道：「2023年度入圍車型的水平非同凡響。每輛車都體現了汽車工程和設計的驚人成就。要從中選出一位獲獎者真的很困難。我相信評委們的最終決定會引起巨大反響，獲獎者也是眾望所歸。」
2023年度半島經典出類拔萃大獎的評審團由25位知名汽車愛好者和設計專家組成。其中包括傳奇汽車設計師、寶馬集團前設計總監Chris Bangle；知名汽車收藏家和平克-弗洛伊德(Pink Floyd)樂隊鼓手Nick Mason、Dassault Systèmes公司設計體驗副總裁Anne Asensio、著名時裝設計師Ralph Lauren、福特汽車公司董事會成員亨利-福特三世、已故的勞斯萊斯汽車前設計總監Ian Cameron以及電視節目主持人兼收藏家Jay Leno。
2024年9月3日，2023年度半島經典出類拔萃大獎頒獎典禮在新開業的倫敦半島酒店舉行。從9月4日至14日，倫敦半島酒店的賓客和游客可以近距離欣賞在酒店大堂獨家展出的1935款杜森伯格SJ Speedster。此外，為了向今年的入圍車型表示祝賀，還特別設計了限量版、以汽車為靈感的經典汽車下午茶活動。
關於半島經典出類拔萃大獎
為了實現表彰卓越名車的共同願望，2015年，香港上海大酒店有限公司主席Michael Kadoorie與聯合創辦人William E. (Chip) Connor、Bruce Meyer和Christian Philippsen共同創立了半島經典出類拔萃大獎。每位創辦人都熱衷於鑒賞豪華汽車，並致力保護其傳統和支持完美修復項目。該獎項由半島酒店集團贊助，匯集了全球各大汽車評選活動中「全場最佳車型」獎項的得主。
SOURCE The Peninsula Hotels
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