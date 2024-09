Gurney NUTTING設計的1935款杜森伯格SJ Speedster榮獲半島經典出類拔萃大獎

倫敦2024年9月4日 /美通社/ -- 近一個世紀以來,知名國際酒店品牌——半島酒店(The Peninsula)一直是魅力與奢華的縮影。近日,半島酒店宣布1935款杜森伯格(Duesenberg)SJ Speedster榮獲其最高榮譽——半島經典2023年度出類拔萃大獎(The Peninsula Classics Best of the Best Award 2023)。這一殊榮的獲得者是從過去一年在國際知名大賽上獲得重要獎項的傑出經典汽車中選出的。

這款獲獎的杜森伯格SJ Speedster是已故美國空軍少將William Lyon的私人藏品,William Lyon生前在加州奧蘭治縣建立了一座博物館,以紀念自己畢生對汽車和航空設計的熱愛。