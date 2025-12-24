HashKey Capital 宣佈四期基金（Fund IV）順利完成首關，規模達 2.5 億美元

第四期基金將採取多策略投資方式，重點支持全球範圍內高潛力的數字資產項目，聚焦基礎設施以及具備大規模落地潛力的應用。針對數字資產行業的流動性與效率痛點，該基金通過整合公開市場策略與跨界機會，提供定制的投資解決方案，捕獲深層市場價值。作為核心策略的補充，基金也會對創新領域進行戰略性的私募市場配置，以強化超額（Alpha）收益。

長期價值投資之道

自 2018 年成立以來，HashKey Capital 一直是全球區塊鏈生態體系的重要支柱。目前公司資產管理規模已超過 10 億美元，在全球範圍內管理並投資了逾 400 個項目。

作為以太坊最早的機構投資者之一，HashKey Capital 在早期押注行業變革性技術方面擁有卓越的歷史業績。公司總部位於新加坡，並在香港和日本設有業務佈局，是受監管投資領域的先行者，也是香港首批獲得第 1 類（證券交易）、第 4 類（證券咨詢）及第 9 類（資產管理）牌照升級的機構之一。通過推動香港首批現貨比特幣與以太幣 ETF 的發行，以及主辦香港 Web3 嘉年華，HashKey Capital 持續扮演著連接東西方加密生態與社群的關鍵橋樑角色。

HashKey Capital 首席執行官鄧超表示：

「隨著 2.5 億美元新增資本的注入，我們具備獨特優勢，把握新興市場正在發生的巨大增長機遇。這些地區是真實世界區塊鏈應用的最佳試驗場，而四期基金將為這些創新在全球範圍內實現規模化提供關鍵動力。」

HashKey 集團創始人肖風博士表示：

「展望 2026 年，人工智能、區塊鏈與機構金融的融合正在創造前所未有的機遇。四期基金將確保 HashKey 繼續處於這一變革浪潮的核心位置，支持那些在技術實力與商業可行性方面均表現突出的項目。」

四期基金將為投資者提供覆蓋區塊鏈與加密技術全價值鏈的機構級投資敞口。該基金通過多維度策略，重點投資於具備大規模採用潛力的基礎設施、工具及應用。

關於 HashKey Capital

HashKey Capital 是全球領先的數字資產與區塊鏈投資機構，致力於協助機構、創業者與專業人才共同推動區塊鏈行業的發展。

作為全球規模最大的加密基金管理機構之一，同時也是以太坊最早的機構投資者，HashKey Capital 自成立以來已累計管理資產規模超過 10 億美元，基金投資人涵蓋主權財富基金，頭部跨國企業，知名家族辦公室及高淨值人士。憑借深厚的專業積累，其風險投資團隊管理著多元化投資組合，涵蓋 400 余個前沿項目，覆蓋機構級服務、基礎設施、數據、人工智能、消費級科技等多個領域。

在流動性產品方面，HashKey Capital 管理多種數字資產產品，包括主動管理型基金，以及在香港交易所（HKEX）上市的博時 HashKey 比特幣（3008.HK）與以太幣（3009.HK）現貨 ETF。HashKey Capital 亦於 2025 年 9 月推出 HashKey 金融科技多策略基金 （Fund IV），旨在連接傳統金融資本與鏈上資產。

依托對區塊鏈生態系統的深度理解，HashKey Capital 構建了一個強大的全球網絡，連接創業者、投資者、開發者與監管機構。

官網：https://hashkey.capital/

X：https://x.com/HashKey_Capital

