HashKey Exchange 上線 HSK，完善集團生態代幣的合規流通路徑

作為 HashKey Group 的生態代幣，HSK 服務於集團的多元化業務場景。 HashKey Group 旗下業務涵蓋持牌交易平台、投資及資管、代幣化及基礎建設服務等領域。同時，HSK 也是 HashKey Chain 的原生代幣，用於支付鏈上交易所需的 Gas 費用，支援網路的基礎運作。

未來，HashKey Group 將繼續在監管框架下推動生態與基礎設施建設，並遵循透明、審慎和長期發展的原則，穩步拓展機構級數位資產應用場景。

HashKey 交易所總監 Michelle Cheng 表示：「隨著現實世界資產代幣化及機構級數位資產應用持續推進，市場對合規、可審計、可追責的區塊鏈基礎設施需求不斷提升。 HashKey 正逐步將相關基礎架構能力落地至具體業務場景。 HSK 作為集團生態中的功能型代幣，其設計與使用始終圍繞著具體業務場景。這次在 HashKey Exchange 上線，旨在進一步打通 HSK 的交易管道與流動性，為相關生態建設提供基礎支援。 」

關於 HashKey Exchange

HashKey Exchange 是上市公司 HashKey Holdings Limited (3887.HK) 旗下的數位資產交易所，致力於在合規、資金保障、平台安全方面為虛擬資產交易所定義新標桿，Hash Blockchain Limited（HashKey Exchange）是香港首批持牌零售虛擬資產交易所。目前已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）批准，持有在《證券及期貨條例》下的第1類（證券交易）、第7類（提供自動化交易服務），以及在《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資產交易平台牌照，合規運營虛擬資產交易平台。 HashKey Exchange已獲得ISO 27001（資訊安全）及ISO 27701（資料私隱）管理系統認證。為遵守法律法規，HashKey Exchange不向中國大陸、美國和某些其他司法轄區的使用者提供服務。

HashKey Exchange新聞發布及廣告標準條款及免責聲明（包括有關HSK的風險警告及監管免責聲明）：

https://support.hashkey.com/hc/zh-tw/articles/34286118049945-HashKey-Exchange%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%99%BC%E5%B8%83%E5%8F%8A%E5%BB%A3%E5%91%8A%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%A2%9D%E6%AC%BE%E5%92%8C%E5%85%8D%E8%B2%AC%E8%81%B2%E6%98%8E

* 截至 2026 年 2 月 25 日，HashKey Exchange 在 CoinGecko 排行第 16，是排行最高的香港持牌虛擬資產交易所。

