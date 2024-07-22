Hata獲得馬來西亞證券委員會完全批准，推出30%收益分享模式的美元加密貨幣交易所

Hata獲得馬來西亞證券委員會完全批准並正式啟動其交易所

支持美元存取款

推出聯盟計劃，與推薦其他人在其交易所交易的用戶分享30%的交易費

主要交易對零手續費並有機會獲得加密貨幣空投

馬來西亞吉隆坡2024年7月20日 /美通社/ -- Hata已正式獲得馬來西亞證券委員會的完全批准，啟動其交易所。自2023年6月獲得納閩金融服務管理局（馬來西亞的一個中岸司法管轄區）的完全批准以來，Hata現在是馬來西亞唯一一家同時獲得岸上和中岸監管機構雙重許可的交易所。

填補亞洲美元存取款的空白

Hata運營一個美元加密貨幣交易所，支持全球用戶存款、交易和提現美元。Hata用戶還可以免費將美元兌換成泰達幣(USDT)。

隨著亞太地區外匯市場年交易量達396萬億美元[1]，Hata旨在為廣大美元外匯市場提供一個許可平台，讓交易者和機構能夠將美元轉換為穩定幣，以促進跨境支付和進入該地區的加密貨幣市場。

Hata首席執行官David Low表示：「機構和高淨值個人仍然嚴重依賴美元來結算亞洲的跨境交易。隨著機構對加密貨幣的采用率上升，再加上本地區貨幣對美元的走弱，我們預計用戶將會把資金轉移到與美元掛鉤的穩定幣中以進行交易。」

Hata目前支持其平台上超過40個與泰達幣和美元配對的加密貨幣對交易，並計劃在不久的將來支持更多加密產品。

交易所30%收益分享

Hata(www.hata.io)推出了聯盟計劃。任何在Hata注冊的用戶都可以推薦他們的家人和朋友，並獲得獎勵。Hata將其從推薦用戶的交易費用中賺取的30%分享給推薦的聯盟用戶。

Hata首席營收官Darien Ng表示：「這個聯盟計劃旨在讓全球用戶利用他們的網絡來賺取獎勵。我們希望這為我們的用戶提供一個經濟機會，讓他們可以通過最小的努力賺取更多收入。」

零交易費和免費空投

為了進一步激勵早期用戶，Hata還推出了主要加密貨幣對的零交易費，包括美元/泰達幣對。

從現在起至2024年10月31日注冊並在交易所交易的用戶將被添加到等待名單中。等待名單中的用戶將有機會在不久的將來獲得免費空投。

[1] https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.pdf & https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap82e_rh.pdf

SOURCE Hata