Hata完成由Bybit領投的800萬美元A輪融資

Bybit此前參與了Hata的420萬美元種子輪融資，此次A輪融資是在此基礎上的進一步深化，使雙方關係拓展至戰略合作層面。本輪融資還吸引了多家重點關注東南亞科技與金融市場的全球家族辦公室參與。

Hata將把融資所得資金用於其平臺的三大核心領域，包括增強平臺流動性、通過行銷和生態計劃加速用戶增長，以及與Bybit聯合開發專為馬來西亞用戶量身定制的創新型數字資產產品。

Hata行政總裁David Low表示：「對Hata和馬來西亞數字資產行業而言，此次與Bybit合作是一個決定性時刻。Bybit決定領投本輪融資並與我們開展戰略合作，充分印證了我們所秉持的理念——加密貨幣行業應該以正確的方式發展，即持有適當的合規牌照，嚴格遵守監管要求，並堅定不移地致力於保護投資者權益。我們將攜手把Hata受規管的本地平臺優勢，與Bybit在技術和產品創新方面的全球專長相結合，為馬來西亞用戶拓展更多可能性。」

如需瞭解更多關於Hata及其最新動態的資訊，請訪問Hata官方頁面，共同參與馬來西亞探索不斷發展的數字資產世界的征程。

關於Hata

Hata是馬來西亞領先的雙重牌照數字資產交易所，為投資者提供安全、合規和便捷的數字資產買賣與託管平臺。作為由馬來西亞人創立的交易所，Hata持有馬來西亞證券委員會(SC)和納閩金融服務管理局(LFSA)頒發的牌照，確保在馬來西亞及全球範圍內為用戶提供完全符合監管要求的服務，並執行嚴格的安全標準。

自2023年5月上線至2025年底，Hata已成長為馬來西亞發展速度最快的本土數字資產交易所，註冊用戶數量突破20.9萬。僅2025年全年，Hata平臺交易額就達10.4億馬來西亞林吉特，展現出強勁的平臺活躍度；自上線至2025年底，其託管資產規模(AUC)累計達8630萬馬來西亞林吉特，在2025年9月市場整體調整前還曾觸及1.15億馬來西亞林吉特的峰值。

Hata以信任、透明和技術為三大基石原則，致力於在馬來西亞數字資產生態系統中樹立全新標杆，同時推動整個地區安全、合規與實惠的加密貨幣交易服務普及。

2025年，Hata拓展產品矩陣，率先推出質押服務，首期支持Solana (SOL)代幣，使用戶在為區塊鏈網路安全做出貢獻的同時可以獲取收益。結合其自動定投(DCA)功能，Hata持續推出創新型工具，助力馬來西亞個人及機構用戶構建可持續的長期數字財富。

垂詢詳情，請訪問hata.io。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，為全球超過7000萬用戶提供服務。自2018年成立以來，Bybit提供包括現貨與衍生品交易、質押、跟單交易及機構服務在內的全方位產品體系。憑藉受規管的資產託管、深度流動性及創新產品開發能力，Bybit致力於在全球市場架起傳統金融與去中心化金融之間的橋樑。

SOURCE Hata