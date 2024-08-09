格雷維蒂，「冒險奇譚HD合輯」PlayStation®4亞洲版本上市！

- 可以在PlayStation®Store購買PlayStation®4下載版本

- 「冒險奇譚」、「冒險奇譚 Ⅱ」的HD復刻任天堂Switch™版本上市後，在韓國及海外等多個地區獲得了正面評價

韓國首爾2024年8月9日 /美通社/ -- 全球遊戲公司格雷維蒂於7月18日透過PlayStation®Store在亞洲地區推出自GungHo線上娛樂公司美國分公司復刻RPG「冒險奇譚HD合輯」PlayStation®4下載版本。

「冒險奇譚HD合輯」是以1997年家庭用電玩遊戲機SEGA SATURN專用上市後，所獲得GameSpot/IGN的Editor's Choice（編輯首選）獎與CESA大賞等無數獎項的「冒險奇譚」，以及於2000年上市後獲得IGN Editor's Choice（編輯首選）獎與EGM金賞等諸多獎項的「冒險奇譚 Ⅱ」，以HD復刻後集結成套的作品。