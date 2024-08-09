格雷維蒂，「冒險奇譚HD合輯」PlayStation®4亞洲版本上市！

09 8月, 2024, 08:00 CST
- 可以在PlayStation®Store購買PlayStation®4下載版本
- 「冒險奇譚」、「冒險奇譚 Ⅱ」的HD復刻任天堂Switch™版本上市後，在韓國及海外等多個地區獲得了正面評價
韓國首爾2024年8月9日 /美通社/ -- 全球遊戲公司格雷維蒂於7月18日透過PlayStation®Store在亞洲地區推出自GungHo線上娛樂公司美國分公司復刻RPG「冒險奇譚HD合輯」PlayStation®4下載版本。
「冒險奇譚HD合輯」是以1997年家庭用電玩遊戲機SEGA SATURN專用上市後，所獲得GameSpot/IGN的Editor's Choice（編輯首選）獎與CESA大賞等無數獎項的「冒險奇譚」，以及於2000年上市後獲得IGN Editor's Choice（編輯首選）獎與EGM金賞等諸多獎項的「冒險奇譚 Ⅱ」，以HD復刻後集結成套的作品。
「冒險奇譚HD合輯」透過任天堂Switch™ 於2019年8月在北美和歐洲，與2020年3月在日本販售後，獲得了全球RPG電玩迷的高度評價，並在2021年於亞洲地區推出了任天堂Switch™組合及下載版本。其組合及下載版本上市後，不僅玩家們紛紛給予正面評價，如「小時候玩過的遊戲推出復刻版本，讓人非常激動」、「沒有想到可以再一次享受這個年代久遠的名作」、「以前玩遊戲時的開心回憶都回來了」等等，同時也吸引了不少首次接觸遊戲的玩家。
這一次上市的「冒險奇譚HD合輯」PlayStation®4下載版本與今年3月在日本、北美及歐洲上市的版本相同，都可以在PlayStation®Store上購買。
格雷維蒂的遊戲機事業組組長Yoo Jun表示：「2021年發行『冒險奇譚HD合輯』的任天堂Switch™韓文版後，獲得了玩家們的正面回饋，因此決定拓展平台在PlayStation®4上推出」，同時「希望在PlayStation®4上也能享受名作RPG『冒險奇譚HD合輯』的趣味與感動」。
「冒險奇譚HD合輯」的PlayStation®4下載版本等有關詳細內容可至PlayStation®Store（https://store.playstation.com/ko-kr/product/HP7670-CUSA48265_00-0056985318886756）確認。
[格雷維蒂官方網站] http://www.gravity.co.kr
[PlayStation®Store「冒險奇譚HD合輯」] https://store.playstation.com/ko-kr/product/HP7670-CUSA48265_00-0056985318886756
[權利標示]
GRANDIA HD Collection
© 1997,1999 GAME ARTS/ESP
© 2019 GAME ARTS/ESP/GungHo Online Entertainment America
Character design/Takuhito Kusanagi
© 1997,1999, 2000 GAME ARTS
© GAME ARTS/SQUARE ENIX 2002.
© 2015,2019 GAME ARTS/SQUARE ENIX/GungHo Online Entertainment America
Character design/Youshi Kanoe
© 2019 GAME ARTS/SQUARE ENIX/GungHo Online Entertainment America
Published by Gravity Co., Ltd.
GRANDIA HD Collection - GRANDIA
© 1997,1999 GAME ARTS/ESP
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Character design/Takuhito Kusanagi
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GRANDIA HD Collection – GRANDIA II
© 1997,1999, 2000 GAME ARTS
© GAME ARTS/SQUARE ENIX 2002.
© 2015,2019 GAME ARTS/SQUARE ENIX/GungHo Online Entertainment America
© 2019 GAME ARTS/SQUARE ENIX/GungHo Online Entertainment America
Character design/Youshi Kanoe
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SOURCE 格雷維蒂
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