格雷維蒂，「冒險奇譚HD合輯」PlayStation®4亞洲版本上市！

「冒險奇譚HD合輯」透過任天堂Switch™ 於2019年8月在北美和歐洲,與2020年3月在日本販售後,獲得了全球RPG電玩迷的高度評價,並在2021年於亞洲地區推出了任天堂Switch™組合及下載版本。其組合及下載版本上市後,不僅玩家們紛紛給予正面評價,如「小時候玩過的遊戲推出復刻版本,讓人非常激動」、「沒有想到可以再一次享受這個年代久遠的名作」、「以前玩遊戲時的開心回憶都回來了」等等,同時也吸引了不少首次接觸遊戲的玩家。

這一次上市的「冒險奇譚HD合輯」PlayStation®4下載版本與今年3月在日本、北美及歐洲上市的版本相同,都可以在PlayStation®Store上購買。

格雷維蒂的遊戲機事業組組長Yoo Jun表示:「2021年發行『冒險奇譚HD合輯』的任天堂Switch™韓文版後,獲得了玩家們的正面回饋,因此決定拓展平台在PlayStation®4上推出」,同時「希望在PlayStation®4上也能享受名作RPG『冒險奇譚HD合輯』的趣味與感動」。

「冒險奇譚HD合輯」的PlayStation®4下載版本等有關詳細內容可至PlayStation®Store(https://store.playstation.com/ko-kr/product/HP7670-CUSA48265_00-0056985318886756)確認。

[格雷維蒂官方網站] http://www.gravity.co.kr

[PlayStation®Store「冒險奇譚HD合輯」] https://store.playstation.com/ko-kr/product/HP7670-CUSA48265_00-0056985318886756

