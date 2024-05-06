Heidrick & Struggles 新增兩位亞太區合伙人

悉尼2024年5月6日 /美通社/ -- 全球管理人才顧問和隨選人才解決方案的頂級供應商Heidrick & Struggles（納斯達克股票代碼：HSII）於 2024 年 2 月和 3 月，在亞太區新增一名 Executive Search and Heidrick Consulting 業務合伙人。

Alvin Ng 加入香港辦事處，並擔任全球工業實務與供應鏈及營運辦工室實務合伙人，參與多個界別和產業的工作。他早前為另一家全球人才和組織顧問公司，共同領導亞太區供應鏈專業中心。

亞太兼中東區域主管 Stephen McAlinden 表示：「在這個數碼顛覆的時代，我們的客戶正在尋找員工規劃和策略方面的廣泛專業知識。Alvin 將透過自身廣泛識別與發展人才的經驗，支援客戶的數碼轉型旅程，也為客戶的供應鏈，提供組織策略建議。」

Fiona McIntosh 加入墨爾本辦事處，擔任 Heidrick Consulting 業務合作夥伴。她於人才、文化和組織解決方案上，與眾多行政人員和組織一起工作，有助舒緩策略發展中面對的多項業務挑戰。她早前曾擔任 FIGHTMND 的行政總裁，而在較早前曾擔任 Hunter McAllister 顧問公司的董事總經理。除了 BCG 和 Deloitte 外，她的職業生涯前 20 年，曾於另一家全球行政人才獵頭公司任職。

Heidrick Consulting 亞太、中東及新興市場的區域管理合伙人 Markus Wiesner 表示：「Fiona 對建設能力的熱情，乃她在有效改變組織方面良好記錄的證明。她作為一名策略思想家，為我們的客戶提供寶貴意見，解決複雜的人才需求，並配合客戶業務優先事項。」

關於 Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles（納斯達克股票代碼：HSII）是全球管理人才顧問與按需人才解決方案的頂級供應商，致力為全球頂級機構提供高級人才及顧問需要的服務。我們作為可靠的管理人才顧問，與客戶通力合作培養與發展未來的管理人員及組織。我們提供網羅管理人才、多元與包容、管理人才評估與發展、組織與團隊進化，以及塑造企業文化等服務和產品，並提供按需兼獨立的人才解決方案。Heidrick & Struggles 是獵頭界先驅，早於 70 多年前開創此項專業服務。現時，該公司以一站式管理人才團隊為宗旨，提供多個整合人才和人力資本解決方案。® www.heidrick.com

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