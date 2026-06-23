Heidrick & Struggles 推出表現文化，整合文化與業務轉型專業知識

此全新方案融匯 Heidrick & Struggles 的文化塑造經驗與 businessfourzero 的專業底蘊，促使使命、策略、文化與組織架構互相呼應，以推動表現並締造長遠增長

芝加哥2026年6月24日 /美通社/ -- 全球頂尖的領導力顧問及按需人才解決方案供應商 Heidrick & Struggles，今日宣佈推出名為表現文化 (Performance Culture) 的全新解決方案。此方案結合公司原有的文化塑造能力，與 2023 年收購的下一代諮詢機構 businessfourzero 之使命導向轉型專業知識。

表現文化建基於數十年來與行政總裁及行政人員團隊合作的經驗，以推動持續的機構表現。 此方案助力機構協調使命、策略、文化與組織架構，從而加快表現提升、加強執行能力，並推動可持續增長。

Heidrick & Struggles 行政總裁 Tom Monahan 表示：「現今領導者一方面要應付人工智能 (AI) 帶來的轉型，另一方面要承受利潤壓縮的挑戰，同時還要在越發不確定的環境中建立更靈活的機構。 於表現頂尖的機構中，領導力要與文化攜手並進。 我們的表現文化解決方案引領客戶締造此等和諧一致，使其盡展所長，更快實現業務成果，並建立長遠的競爭優勢。」

機構所面對的挑戰，並非不肯定文化的價值，而是在於如何使文化與策略重點及日常執行互相配合，從而加強員工積極投入，並提升機構的表現。

表現文化卓越中心全球主管兼 Heidrick & Struggles 倫敦辦事處合夥人 Atif Sheikh 說：「根據我們與全球各地機構合作的經驗，文化不應只是牆上標語或空泛抱負。 文化必須植根於清晰確立的行為，以助推動策略執行，並加快實現企業所期盼的成效。 表現文化融合昔日各自為政的多項專長，引導領導者洞悉策略的清晰藍圖，並確立個人承擔，以營造既能締造當下盈利增長，亦能為明日變革建立基礎的文化。」

如欲探討機構如何將文化宏圖轉化為恒久業務影響的詳細見解及實例，歡迎參閱《建立持久表現文化的要訣》("What It Takes to Build a Lasting Performance Culture")。 若想了解更多表現文化解決方案的詳情，請按此處。

關於 Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles 是全球頂尖的高管領導顧問，透過頂尖的人才領導諮詢服務，推動客戶達致卓越表現。 七十多年來，我們憑藉無可比擬的專業知識，協助企業發掘並培養卓越的領導者與團隊，從而為客戶創造價值。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.heidrick.com。

媒體聯絡人

Bianca Wilson

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles International, Inc.