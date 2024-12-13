合凱維生命科學將攜HerResolve™亮相香港卵巢俱樂部會議，開啟內異症無創診斷新篇章

通過簡單的血液檢測，診斷準確率高達 92%，用於子宮內膜異位症的早期診斷和治療

香港2024年12月13日 /美通社/ -- 2024年12月14-15日，卵巢俱樂部（亞洲）會議將於香港會議展覽中心舉行。合凱維生命科學作為女性健康領域的創新先鋒，將在此次會議上重磅發佈其具有里程碑意義的子宮內膜異位症無創診斷產品——HerResolve™，有望為全球女性健康事業帶來新的曙光。

子宮內膜異位症是一種常見且複雜的婦科疾病，影響著全球眾多女性的生活質量。長期以來，其診斷過程存在諸多挑戰，傳統診斷方法往往依賴於手術或侵入性檢查，給患者帶來了額外的痛苦和風險。合凱維生命科學的 HerResolve™診斷產品應運而生，僅需一管外周血樣本，即可實現高達 92% 的診斷準確率，為經歷盆腔疼痛、痛經或不孕等症狀的女性提供了一種更為便捷、精準且非侵入性的診斷解決方案。

HerResolve™的核心技術基於對子宮內膜異位症分子通路的深度研究，通過篩選具有臨床意義的 miRNA 生物標誌物，並運用專有的 AI 算法和先進的生物信息學分析技術，將複雜的醫學數據轉化為直觀易懂的「陰性/陽性」診斷結果，為醫生提供了更可靠的診斷依據，極大地提升了診斷效率和準確性。

「我們深刻理解子宮內膜異位症診斷的複雜性和迫切性。」 合凱維生命科學首席執行官趙奕寧博士表示，「HerResolve™是公司多年科研投入與技術創新的結晶,它不僅將改變現有診斷模式，更將助力醫生實現早期精準診斷，為患者制定個性化治療方案提供有力支持，推動婦科醫學領域的進步。」

此次會議，合凱維生命科學首席執行官趙奕寧博士與診斷首席醫學官Farideh Bischoff 博士將親臨現場，與全球專家及與會者深入交流，分享HerResolve™在技術創新、臨床應用等方面的卓越價值。

在香港會議期間，合凱維生命科學將推出早期試用計劃，歡迎有意者前往展位討論潛在合作。

會議時間：2024 年 12 月 14 日 - 15 日

會議地點：香港會議展覽中心

展位號：Room S222 #3

關於合凱維生命科學

合凱維生命科學是一家專注於為女性健康問題提供綜合創新解決方案的醫療科技公司。公司通過整合診斷、藥物、器械和數據，一站式解決婦產科領域未滿足的醫療需求。合凱維生命科學由多位資深創業者和前跨國公司高管在世界級科學顧問委員會的支持下，於 2022 年 3 月在美國波士頓創立，採用歐美 - 亞洲聯合運營模式，同步開展研發和商業化。

產品及公司的更多信息，請訪問：www.heranova.com

媒體聯繫：[email protected]

SOURCE 合凱維生命科學有限公司