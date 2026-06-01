宏芯宇在台北國際電腦展上發布自主研發的HG2325 UFS控制器及全系列存儲解決方案

搭載全新發布的HG2325 UFS 2.2控制器的UFS存儲模塊，兼容高通(Qualcomm)、聯發科(MediaTek)及紫光展銳等主流SoC（片上系統）平台，性能表現卓越。該模塊支持4KB LDPC糾錯及SRAM（靜態隨機存取存儲器）ECC（錯誤校正碼）功能，可以有效防止數據損壞，降低終端設備出現黑屏或死機的風險。在512GB容量下，其順序讀取和寫入速度分別達到1060MB/s和975MB/s，精準滿足AI終端對大容量、高性能存儲的嚴苛需求，為終端設備提供可靠支持。

宏芯宇依託自主研發的控制器、固件算法及存儲驗證系統等核心技術，構建了覆蓋消費級、企業級及車規級存儲的全場景產品矩陣。該公司實現了從控制器研發、閃存適配、固件開發到模組封裝測試的全鏈路自主可控，為全球AIoT、智能硬件、汽車電子及邊緣計算客戶提供定製化存儲解決方案。

在台北國際電腦展上，宏芯宇將以創新存儲技術助力AI生態系統發展，攜手全球產業夥伴共同探索智能存儲新機遇。我們誠摯邀請您蒞臨我們的展位（2號館R1320a）洽談合作、交流指導！

宏芯宇簡介

宏芯宇是一家專註於存儲產品研發、製造、驗證及銷售的高科技企業。該公司總部位於中國深圳，擁有超過1,400名員工，其中60%為研發專業人員。該公司為全球客戶提供高端、靈活、高效的全棧定製化存儲服務。

垂詢詳情，

請訪問：https://www.hosinglobal.com/

發送電郵至[email protected]

SOURCE 深圳宏芯宇電子股份有限公司