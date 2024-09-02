HGC環電多元寬頻服務計劃 引領極速上網新時代

HGC 環電推出10G光纖寬頻服務後，可按家居客戶需要提供1G、2G、2.2G、2.5G或10G光纖寬頻服務，多元化寬頻服務計劃兼顧不同需要。客戶可從現有的寬頻服務計劃中選擇，實現每家每戶享有具速度且穩定的網絡體驗。

HGC 環電消費及大眾市場副總裁胡高鵬Ben表示：「HGC環電不僅對上網速度有所追求，同時重視提供多元化的服務方案，滿足不同客戶對寬頻服務的需要。是次HGC環電推出10G光纖寬頻服務，為追求超高速的家居客戶提供額外選擇，賦能智能家居應用的普及。HGC環電早已做好準備，隨時根據市場需求、趨勢及硬件就緒程度，推出更高速和更穩定的寬頻網絡服務。 展望未來，HGC環電將持續提升網絡基礎設施，為大眾提供最優質及高性價比的寬頻服務方案計劃，引領極速上網時代的來臨。」

推出25G寬頻服務予特選企業客戶 推動業務發展，掌握市場先機

市場迅速發展，資訊及通訊科技（ICT）、人工智能（AI）、電競和電商，以及8K/ 16K視頻直播平台、AR/VR技術、數據中心和工業物聯網等新興的數碼轉型業務，皆對網絡速度和實時性有極嚴謹的要求。為應對這些需求，HGC環電特意為相關行業的企業客戶提供25G寬頻服務，旨在帶來嶄新的極速高品質上網體驗，推動其業務發展並捉緊市場機遇，確保領先市場。

HGC環電企業業務副總裁黃宇筠Rainbow表示：「隨著企業進行數碼轉型以及不同新興業務出現，採用25G寬頻的企業客戶將擁有顯著的優勢。HGC環電一直致力於提供最先進的技術服務以滿足不斷演變的市場需求，我們非常高興向企業客戶提供25G光纖寬頻服務，在其業務發展之路提供支持，迎接AI 時代來臨。憑藉極速及超低時延的強大性能，加上HGC環電獨有網絡安全、統一通訊、虛擬伺服器等託管服務，助企業實現無縫互連同時全方位解決數碼轉型挑戰，提高營運效率並保持競爭優勢。」

HGC環電商業市場副總裁陳舜強Alex表示：「數碼轉型是中小企業發展的關鍵所在，而高速網絡連接則是實現這一目標的重要基礎。HGC 環電高速寬頻服務配合其WiFi 7、高清視像會議、統一通訊等一系列HGC OfficePro智專辦公室解決方案，以及獨有的網絡安全解決方案，為中小企的數碼轉型之旅提供更全面及堅實的支撐。我們相信極速寬頻服務不僅能大幅提升中小企業的網絡性能，也能強化他們的競爭優勢。HGC 環電將持續優化和擴充極速寬頻產品，與中小企業攜手共創數碼化未來。」

有關更多 HGC 環電寬頻 10G 光纖寬頻服務，可致電銷售熱線1226或參閱：www.hgcbroadband.com

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*受條款及細則約束。

環球全域電訊有限公司簡介

環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商，於香港及 國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予 其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC 環電設 20 個全球辦事處，並有同事駐守全球 31 個城市。HGC 環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、 數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC 環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC 環電 於 2019 年完成收購高端數碼科技及 IT 基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。

如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站：www.hgc.com.hk

SOURCE 環球全域電訊有限公司（HGC環電）