HGC環電與香港通訊業聯會合辦「2024香港世界電訊及資訊社會日」 之「綠色資訊科技開放日」。

HGC環電從傳統電訊商（「Telco」）演化成科企（「Techco」），致力推出創新及貼合市場需求的ICT解決方案和託管資訊安全服務，充分展示集團於業界的雄厚實力。今次開放參觀的資訊安全研究及監控中心同時是自適應安全營運中心，有別於一般安全營運中心，它除了提供安全監控功能，還配備主動研究嶄新安全風險的能力，可以建立威脅情報生態系統，不斷強化資安防護能力，從而加強企面對網絡威脅的韌性。

HGC環電集團高級技術方案與服務副總裁何子聰Daniel表示：「在新興科技的推動下，資訊安全風險也隨之擴大。資安韌性是永續營運的關鍵能力，HGC環電作為領先的電訊營辦商及全方位ICT方案供應商，一直致力以先進的創新資訊科技和ICT解決方案幫助企業客戶渡過數碼轉型，達致可持續發展。HGC環電亦明白青少年不僅是新時代社會棟樑，同時是未來科技的創新者。我們很高興可以藉是次開放日與學界交流互動，並開放集團託管資訊安全服務的重地給予參觀，向高中生推廣創新資訊科技同時教育他們對關注網絡安全的重要性。」

「香港世界電訊及資訊社會日」是由香港通訊業聯會主辦，而「綠色資訊科技開放日」是其焦點活動之一，旨在讓青少年與學界了解香港資訊及通訊科技行業的工作環境及現況，從而明白業界如何出一份力造就香港的可持續發展和綠色環境。

環球全域電訊有限公司簡介

環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商，於香港及國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予 其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC 環電設 19 個海外辦事處，並有同事駐守全球 31 個城市。HGC 環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、 數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC 環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC 環電於 2019 年完成收購高端數碼科技及 IT 基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。

如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站：www.hgc.com.hk

SOURCE 環球全域電訊有限公司（HGC環電）