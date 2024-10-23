HGC環電參與「香港網絡安全高峰會2024」主題演講及嘉賓討論環節

此外，是次峰會匯聚香港、內地和海外網絡安全專家，聚焦於如何強化網絡安全措施以應對人工智能帶來的挑戰和機遇，與集團投資人工智能於ICT解決方案的理念相符。HGC環電的網絡安全專家代表亦參與在演講及嘉賓討論之中，就創新網絡防禦策略及人工智能於網絡安全應用的雙刃性分享獨特見解，進一步凸顯集團在維護網絡安全的領先地位。

AI 強大性能於網絡安全的應用 -「 Fusion Armor 」監控系統提升至最先進的防護規格

屆時，HGC環電宣佈旗下所有安全營運中心 （SOC），已將「Fusion Armor」監控系統提升至最先進的防護規格，涵蓋攻擊模擬、漏洞掃描、滲透測試、釣魚模擬、安全意識培訓、攻擊面管理、AI驅動的威脅檢測、事件響應計劃審查、暗網監控等多項功能。企業可以顯著提升基礎安全分析的能力，更快速地識別和應對潛在威脅。這不僅減少了內部人力資源的負擔，還提高了整體安全運營的效率和準確性，為企業提供更強大的防護能力。

AI 的潛在機遇和威脅

在當今社會，AI廣泛應用於不同行業，包括中小企業（SME）、金融服務業（FSI）和跨境業務領域。AI在網絡安全中的應用是一把雙刃劍。AI技術能顯著增強安全防禦能力，通過自動化威脅檢測、漏洞掃描和實時響應來保護企業免受各種網絡攻擊。然而，當AI被武器化時，潛在風險也不容忽視。攻擊者可以利用AI技術進行更複雜的攻擊，如自動化釣魚攻擊和滲透測試，對企業的安全構成重大威脅。中小企業因缺乏人力和資源，面對AI的快速發展尤為艱難。其他行業也需要平衡AI技術的應用，既要充分利用其增強防禦的優勢，又要防範其被惡意利用的風險，特別是在跨境業務中，這一點尤為重要。

HGC環電統一網絡安全與數碼轉型方案副總裁何子聰Daniel表示：「在現今快速演變的數位環境裡，將人工智能融入我們的安全框架中不僅有助於提升效能，更是至關重要的。人工智能可以以驚人的速度分析龐大的資料量，辨識異常情況，並在事件發生前預測潛在的漏洞。」

HGC環電產品及創新副總裁盧國昌Ernest表示：「中小企業在面對AI技術的快速發展時，往往因缺乏人力和資源而感到壓力。我們致力於為中小企業提供可負擔且高效的安全解決方案。通過我們的商業安全寬頻 （Secured Broadband），中小企業可以利用先進的安全防護技術進行威脅檢測和響應，從而提升其整體安全運營的效率和準確性，保護免受各種網絡威脅。」

「香港網絡安全高峰會2024」由香港生產力促進局網絡安全（生產力局 ‧ 網絡安全）牽頭，聯同本港10家資訊安全產業龍頭組織共同舉辦。活動主題為「網路安全防禦：人工智能悖論」，設有近30場演講、3場嘉賓討論及20多個攤位予參加者了解最新網絡安全發展趨勢。

環球全域電訊有限公司簡介

環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商，於香港及國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予 其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC 環電設 21 個全球海外辦事處，並有同事 駐守全球 33個城市。HGC 環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、 數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC 環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC 環電於 2019 年完成收購高端數碼科技及 IT 基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。

如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站： www.hgc.com.hk

SOURCE 環球全域電訊（HGC環電）