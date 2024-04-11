HGC商業安全寬頻半年抵禦472,000+宗網絡攻擊

護航不同行業中小企數碼轉型

香港2024年4月11日 /美通社/ -- HGC環球全域電訊（「HGC環電」或「集團」），香港及國際電訊營辦商及全方位ICT方案供應商，欣宣商業安全寬頻 （Secured Broadband）服務方案成功於2023下半年為各行業中小企阻擋超過472,000宗不同類型的網絡攻擊，保障企業免受勒索、資料外洩甚至業務中斷等風險，全方位支援及助力中小企數碼轉型、開拓業務。

人工智能等新興科技能為企業帶來額外效益，但隨新興科技發展而來的網絡攻擊陸續浮現，網絡威脅日趨複雜。據HGC環電的資安技術團隊數據顯示，商業安全寬頻於2023年下半年已成功阻擋472,000+宗各類型的網絡攻擊，當中包括勒索軟件、殭屍網路、網絡釣魚等。網絡攻擊的形式多種多樣，其中近80%網絡攻擊來自仿冒電郵或釣魚網站，可見網絡攻擊對企業日常營運帶來巨大挑戰。

商業安全寬頻服務方案推出至今深得多個行業的中小企客戶認同和肯定，當中涵蓋醫療、工程、零售、製造及餐飲等行業。再者，超過半數用戶在3個月試用體驗後，決定訂閱商業安全寬頻服務，部分客戶更追加產品項目，例如加購AI沙盒功能，將可疑檔案置於隔離空間運行，防止系統及網絡受網絡病毒感染，進一步全面提升中小企面對網絡威脅的韌性，抵禦日益精密和複雜的網絡攻擊。 此外，服務還包括網址過濾功能及定期提供網絡安全報告，可讓中小企深入了解及管理公司網絡系統。

商業安全寬頻是HGC環電去年夥拍Check Point® Software Technologies Ltd. 推出市場的首個結合高速光纖寬頻與一流網路安全解決方案的服務。有別於傳統的防火牆及防毒軟件等網絡安全軟硬件，商業安全寬頻針對中小企的需求而度身訂造，供同時享用流暢寬頻服務和全方位網絡保護，更採用相宜的固定月費模式，全力支援並打擊中小企資金短缺、人手及技術不足等限制，讓中小企輕鬆享用企業級的網絡保安體驗，數碼轉型旅程上安全無憂。

利記機械工程有限公司鄧小姐Cody表示：「HGC商業安全寬頻十分適合本身欠缺充足及最新網絡安全設備，甚至資源有限兼缺乏 IT 人才的企業。商業安全寬頻提供一站式ICT方案，不但容易安裝及管理，沒有IT背景的同事亦能輕易操作及使用，而且服務以月費形式收費，有效減輕對公司的財政負擔，同時使中小企毋須再擔心網絡威脅攻擊。」

iGarment 艾格文（香港）有限公司何小姐 Ling表示：「 HGC商業安全寬頻能過濾有問題的網站，公司不用再擔心員工於處理業務時誤入釣魚網站或下載到有問題的程式，提升網絡安全。」

HGC環電集團商業市場副總裁陳舜強Alex表示：「我們HGC團隊意識到網絡安全為中小企客戶營運重中之重，商業安全寬頻在短短6個月內為中小企客戶成功抵禦網絡攻擊的數量亦反映出網絡安全防護方案對他們重要性。在可預見的未來，網絡攻擊只會有增無減，且波及的範圍或會越來越大。根據Cybersecurity Ventures有關全球網絡安全報告1顯示，預計2025年全球因網絡犯罪而蒙受的損失將達至每年10.5萬億美元。 這無疑是企業的一大挑戰。我們致力推出合適且實惠的ICT解決方案迎合中小企的需求，在數碼轉型旅程上為中小企護航，應對瞬息萬變的安全威脅，全方位支援他們專注業務發展。」

1Cybersecurity Ventures - Cybercrime To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025. (https://www.esentire.com/resources/library/2023-official-cybercrime-report)

環球全域電訊有限公司簡介

環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商，於香港及國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予 其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC 環電設 19 個海外辦事處，並有同事駐守全球 31 個城市。HGC 環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、 數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC 環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。 HGC 環電亦是香港其中一個最大規模的 Wi-Fi 服務供應商，於全港共有逾 29,000 個 Wi-Fi 熱點。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC 環電於 2019 年完成收購高端數碼科技及 IT 基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲以及其他高增長經濟體地區進行能源、公共設施及運輸業等投資。

如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站： www.hgc.com.hk

SOURCE 環球全域電訊有限公司（HGC環電）