Hindustan Zinc 連續第三年蟬聯 S&P Global 2025 年企業可持續發展評估全球第一*排名

新聞提供者Hindustan Zinc
08 11月, 2025, 03:17 CST
印度烏代浦 2025年11月8日 /美通社/ -- 印度唯一且全球最大的綜合鋅生產商、全球五大白銀生產商之一的 Hindustan Zinc Limited（孟買證券交易所：500188）（印度國家證券交易所：HINDZINC），憑藉蟬聯 S&P Global 2025 年企業可持續發展評估 (CSA)「金屬與採礦」行業全球第一的寶座，實現了可持續發展「三連冠」。在全球 235 間公司中，Hindustan Zinc 取得了 90/100 的行業領先高分，創下其過去五年來的最高紀錄。
S&P Global CSA 是全球評估環境、社會及管治 (ESG) 表現的最重要基準之一。2025 年的排名彰顯 Hindustan Zinc 在氣候策略、社區關係，以及廢物和污染物管理方面的一貫領先地位，再次確立其作為全球最具可持續發展能力之金屬與採礦公司的地位。
Hindustan Zinc 的綜合可持續發展方針涵蓋可再生能源轉型、水資源保育、廢物管理、安全及社會影響力，使其成為負責任採礦的全球典範。透過 EcoZen（亞洲首創的低碳鋅）等舉措以及持續的脫碳行動，該公司在氣候管理方面繼續保持領先。該公司實現了 3.32 倍的水資源正效益，是首家加入國際採礦與金屬理事會 (ICMM) 的印度公司，並透過經處理的污水回收逾 30% 的總用水量，同時致力實現零廢物堆填。
為進一步推進其清潔能源目標，該公司已簽署一份 530 兆瓦 (MW) 的供電協議，目標是到 2028 財年實現 70% 的可再生電力，並在其智能採礦計劃下整合電動及低排放車輛。
Hindustan Zinc 主席 Priya Agarwal Hebbar 在談及此里程碑時表示：「連續第三年獲公認為『金屬與採礦』行業全球最具可持續發展能力的公司，這對 Hindustan Zinc 的全體同仁而言，既是榮耀，亦深感謙遜。此項認可足證我們對卓越 ESG 的堅定承諾，以及我們對負責任和包容性增長的不懈追求。」
憑藉植根於其商業哲學的可持續發展理念及 2050 年淨零排放的願景，Hindustan Zinc 將繼續在負責任增長方面設立全球基準。
備註：S&P Global 企業可持續發展評估 (CSA) 是對公司可持續發展實踐的年度評估，於 2025 年 11 月 5 日公佈。
如需更多資訊，請瀏覽 – https://www.hzlindia.com/home/，並在 LinkedIn、Facebook 以及 Instagram 追蹤我們的動態。
如有傳媒查詢，請聯絡：
Maitreyee Sankhla
企業公關主管
Hindustan Zinc Limited
[email protected]
SOURCE Hindustan Zinc
