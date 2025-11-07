Hindustan Zinc 連續第三年蟬聯 S&P Global 2025 年企業可持續發展評估全球第一*排名

Hindustan Zinc 的綜合可持續發展方針涵蓋可再生能源轉型、水資源保育、廢物管理、安全及社會影響力，使其成為負責任採礦的全球典範。透過 EcoZen（亞洲首創的低碳鋅）等舉措以及持續的脫碳行動，該公司在氣候管理方面繼續保持領先。該公司實現了 3.32 倍的水資源正效益，是首家加入國際採礦與金屬理事會 (ICMM) 的印度公司，並透過經處理的污水回收逾 30% 的總用水量，同時致力實現零廢物堆填。

為進一步推進其清潔能源目標，該公司已簽署一份 530 兆瓦 (MW) 的供電協議，目標是到 2028 財年實現 70% 的可再生電力，並在其智能採礦計劃下整合電動及低排放車輛。

Hindustan Zinc 主席 Priya Agarwal Hebbar 在談及此里程碑時表示：「連續第三年獲公認為『金屬與採礦』行業全球最具可持續發展能力的公司，這對 Hindustan Zinc 的全體同仁而言，既是榮耀，亦深感謙遜。此項認可足證我們對卓越 ESG 的堅定承諾，以及我們對負責任和包容性增長的不懈追求。」

憑藉植根於其商業哲學的可持續發展理念及 2050 年淨零排放的願景，Hindustan Zinc 將繼續在負責任增長方面設立全球基準。

備註：S&P Global 企業可持續發展評估 (CSA) 是對公司可持續發展實踐的年度評估，於 2025 年 11 月 5 日公佈。

