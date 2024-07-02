賀維斯特(HiRO)收購CRO DeltaMed Solutions，繼續拓展美國業務

美國特拉華州威爾明頓2024年7月2日 /美通社/ -- 全球臨床研究組織賀維斯特醫藥科技集團Harvest Integrated Research Organization (HiRO) 非常高興宣布成功收購 DeltaMed Solutions。DeltaMed Solutions是一家在穩健立足於美國市場的新興臨床研究組織 (CRO)。此次收購是HiRO自2020年成立以來進行的第三次CRO收購，由Evercore擔任財務顧問。

繼2021年收購澳新地區CRO PharmaSols和去年收購美國CRO Courante Oncology之後，HiRO持續擴大全球業務范圍，將DeltaMed Solutions納入旗下。HiRO憑借在上海、北京、台北、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、澳大利亞、新西蘭、愛爾蘭和美國等地的業務布局，鞏固了其作為全球一站式綜合臨床研究解決方案服務商的地位。

DeltaMed Solutions總部位於美國新澤西州，擁有一支高素質的專業臨床研究團隊，他們擁有15-30年服務大中型製藥及生物技術企業的經驗。公司在數據管理、生物統計、編程、真實世界證據 (RWE) 解決方案、PK/PD分析、法規和醫學事務等領域的經驗尤其突出，領導團隊在FDA和EMEA申請也積累了相當豐富的實踐經驗。DeltaMed Solutions靈活的服務模式與卓越的服務質量在客戶和合作伙伴中贏得了良好的贊譽。

HiRO與DeltaMed Solutions將充分發揮兩家公司在關鍵治療領域和業務范圍的專業知識進行全面整合，形成強大聯盟。這一整合有助於進一步擴展HiRO的客戶和合作伙伴網絡，並加強其服務與運營能力，為全球製藥和生物技術企業提供更高效、快速的定制化臨床試驗解決方案，以滿足客戶多樣化的研發需求。

HiRO創始人兼首席執行官Karen Chu博士對收購充滿信心，並表示： 「我們非常歡迎DeltaMed Solutions的加入。此次收購與HiRO的整體發展戰略緊密契合，有助於HiRO在全球范圍內持續提供領先行業水平的優質服務, 成為客戶值得信賴的合作伙伴，並在藥物研發領域及提高民眾健康福祉方面作出長久貢獻。通過整合雙方的資源和專業服務，我們將確保在美國、亞太及其他地區推進各個治療領域的臨床試驗時，實現高效和有效的運營。這將使我們在競爭激烈的CRO行業中脫穎而出，獨樹一幟。」

DeltaMed Solutions總裁Sam Liang博士補充道：「我們非常開心能成為HiRO的重要一員，並為他們的持續成功做出貢獻。這次機會使我們能夠發揮DeltaMed Solutions在臨床科學上的專長，並充分利用我們在美國良好的業務基礎。我們將為客戶提供更全球化、綜合化的靈活服務，推動更多高質量、以患者為中心的臨床研究，加速突破性藥物與療法的開發和上市。」

隨著這次戰略收購，HiRO和DeltaMed Solutions攜手合作，提供可靠而全面的服務范圍，為製藥及生物技術企業提供定制化和高效的跨境臨床試驗解決方案，以應對全球市場的復雜性和多變性。雙方的共同願景以及對卓越的追求，使他們成為推動醫療和醫藥創新的關鍵力量。

關於賀維斯特醫藥科技集團Harvest Integrated Research Organization（HiRO）

賀維斯特醫藥科技集團 (HiRO) 是一家面向全球的創新型臨床研究機構 (CRO)。憑借全球運營和整合能力，HiRO為客戶提供定制化的跨境解決方案和服務，包括早期臨床前戰略規劃、臨床試驗設計、法規事務、藥物警戒、統計學、數據管理、全方位項目管理以及臨床和醫學監查等服務。

作為新興的全球CRO，HiRO致力於成為市場領先的綜合臨床研究機構，與蒸蒸日上的生物技術和製藥公司合作，引領醫藥產品從實驗室走向市場。HiRO將以「管家」服務精神，充分利用國際及當地臨床執行經驗，佐以真實世界數據支持，為全球患者提供更有效的解決方案。有關HiRO的更多信息，請訪問 www.harvestiro.com

關於DeltaMed Solutions

DeltaMed Solutions 是一家專注於為全球生物製藥以及醫療器械公司提供全方位國際標准服務的合同研究組織 (CRO)。公司與製藥公司、生物技術企業和CRO建立戰略合作伙伴關系，並通過促進合作，保持在臨床研究和藥物開發領域的前沿地位。

DeltaMed Solutions注重靈活性，為客戶提供多種定制化服務模式，由經驗豐富的專業團隊提供支持。團隊致力於提供卓越、高質量的解決方案，包括數據管理、生物統計、編程、臨床研究報告、法規申報等。公司憑借豐富的專業知識和經驗，協助加速創新療法進入市場，縮短開發周期以及降低成本。有關DeltaMed Solutions的更多信息，請訪問www.deltamedsolutions.com

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SOURCE 賀維斯特醫藥科技集團 (HiRO)