Hitachi Cooling & Heating推出符合綠建環評標準的VRF解決方案，助力香港淨零轉型

除了性能指標外，air365 Max亦在設計上致力於簡化項目整體流程。建築師和設計師可受益於靈活的系統架構，包括高達28/30HP(HP/CO)的單模組和高達112/120HP(HP/CO)的組合模組、更長的配管允許長度以及200%的連接率。安裝人員可通過支持NFC的airCloud Tap實現快速調試，從而加快安裝速度。運營管理人員則可受益於物聯網監控、WRC和運營資料存儲等簡化的維護工具，以及室內空氣品質選項、專利智慧除霜技術、精準溫度控制和寬廣的運行範圍所帶來的穩定舒適體驗。

所有這些優勢使 air365 Max 及 air365 Max Pro 皆成為政府機構、醫院和甲級商業建築的理想之選，尤其適用於那些優先考慮長期舒適性、穩定性和效率的場所。與此高效方案相得益彰的是air365 SideSmart，這是全球首款超薄模組化VRF系統，其獨有設計從僅1650×1050×420毫米的尺寸起步，完美應對香港的空間限制。單個18HP模組即可達到傳統頂出風機組的容量，而佔地面積大幅縮減。其模組化設計允許最多四台機組互聯，可實現高達72HP（200kW製冷量）的容量，並支持16至48HP的高級組合或20HP至72HP的標準/經濟組合等靈活方案。憑藉Hitachi Cooling & Heating獨有的技術，air365 SideSmart在其同類產品中實現了頂級能效水準。

air365 SideSmart 採用小巧且可擴展的架構, 尤其適合香港高密度的城市環境。它能夠輕鬆安裝在空間有限的機房, 較矮的後勤區域以及結構改動受限的改造項目中，因此是政府大樓、商場、醫院和銀行等需要在有限空間內進行升級改造的理想之選。

全球部署案例充分印證了這種適應性：在墨西哥Sambo Motors工廠，機組無需起重機即可完成屋頂安裝；哥倫比亞的一個銀行的改造項目則採用了 air365 SideSmart 和 Set Free Mini 系統, 克服了氣流限制, 實現了精準的區域控制。這些案例反映了香港對空間效率, 區域劃分精準度和不間斷營運的需求。

展望未來，Hitachi Cooling & Heating正致力於推動綠色建築實踐，將暖通空調創新與監管重點和實際限制相結合。透過air365 Max Pro和air365 SideSmart等解決方案，該公司正協助打造可持續、高性能建築的切實可行之路，支持香港在新建項目和現有城市資產中大規模建設淨零排放基礎設施。

關於Hitachi Cooling & Heating

Hitachi Cooling & Heating 作為博世家居舒適的一員, 憑藉著90多年的專業經驗, 提供先進的暖通空調解決方案，致力於提升室內舒適度、空氣品質和能源效率。秉承「空氣就是生命」的理念，每款產品均經過嚴格測試，確保其耐用性、可靠性及持久性能，滿足現代生活和工作環境的需求。

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