HiTeach獲2024 EdTech Award教學軟體獎

創新教學軟體HiTeach獨家搭載 AI GPT 協作&心智圖功能，全臺已導入超過萬間HiTeach智慧教室，具有多項AI引擎，包括AI文句分析、AI口說練習、AI蘇格拉底小數據、AI/GPT服務、AI語音轉文字等輔助課堂應用情境。利用這些AI功能，結合教師自編教材、出版社電子教科書，以及生成式AI大語言模型，可整合成為符合不同課程需求的強大AI教材(AI教科書、AI課本)，在HiTeach課堂中隨時按鍵呼叫AI助教，輔助完成課堂教學活動。

教師數位教學增能與數位觀議課解決方案，也是政府「生生用平板」政策推動下，非常有特色的產品。引入AI蘇格拉底技術當老師的科技增能教練，陪伴老師無痛使用科技融入教學，不僅可以統整觀議課紀錄表呈現紀錄資料，也可將影片自動對應課堂觀課者的意見標記、課堂上使用的HiTeach工具時間標記，點選標記就會迅速切換到影片對應的時間點，這將可協助專家與老師們更省力、更科學、更高效地進行議課與教學研討活動！

展期自11/14-11/17於台北世貿一館展出，展覽中也舉辦「教案沙龍」活動，主辦單位邀請第一線使用HiTeach的教師，包括臺中市瑞穗國小張雯秋、新北市頂埔國小陳佳釧、桃園市永順國小曾靜怡…等，分享HiTeach數位教學、教案設計、AI工具與教學現場應用，現場也有抽獎及免費軟體授權活動，期待能啟發更多元的教案設計與教學策略的靈感！

SOURCE 全球醍摩豆智慧教育研究院