HiTeach獲2024 EdTech Award教學軟體獎

新聞提供者全球醍摩豆智慧教育研究院
06 11月, 2024, 11:18 CST
全新功能AI GPT 、課堂協作與心智圖於教育科技展展出
台北2024年11月6日 /美通社/ -- 由臺灣教育科技展舉辦之2024 EdTech Award得獎名單出爐，HiTeach 從超過100家廠商、250件以上產品，激烈角逐中脫穎而出，獲得「教學軟體獎」，同步在展覽與老師們見面！ 這套教學軟體幫助使用者不必在許多軟體、平台間學習與繁瑣的切換，讓教學、評量、診斷、補救環環相扣，有效實現素養導向之數據決策、課中差異化教學、因材施教，幫助每一位教師，成就每一個孩子。
醍摩豆將展示最新產品和解決方案，包括：
創新教學軟體HiTeach獨家搭載 AI GPT 協作&心智圖功能，全臺已導入超過萬間HiTeach智慧教室，具有多項AI引擎，包括AI文句分析、AI口說練習、AI蘇格拉底小數據、AI/GPT服務、AI語音轉文字等輔助課堂應用情境。利用這些AI功能，結合教師自編教材、出版社電子教科書，以及生成式AI大語言模型，可整合成為符合不同課程需求的強大AI教材(AI教科書、AI課本)，在HiTeach課堂中隨時按鍵呼叫AI助教，輔助完成課堂教學活動。
教師數位教學增能與數位觀議課解決方案，也是政府「生生用平板」政策推動下，非常有特色的產品。引入AI蘇格拉底技術當老師的科技增能教練，陪伴老師無痛使用科技融入教學，不僅可以統整觀議課紀錄表呈現紀錄資料，也可將影片自動對應課堂觀課者的意見標記、課堂上使用的HiTeach工具時間標記，點選標記就會迅速切換到影片對應的時間點，這將可協助專家與老師們更省力、更科學、更高效地進行議課與教學研討活動！
展期自11/14-11/17於台北世貿一館展出，展覽中也舉辦「教案沙龍」活動，主辦單位邀請第一線使用HiTeach的教師，包括臺中市瑞穗國小張雯秋、新北市頂埔國小陳佳釧、桃園市永順國小曾靜怡…等，分享HiTeach數位教學、教案設計、AI工具與教學現場應用，現場也有抽獎及免費軟體授權活動，期待能啟發更多元的教案設計與教學策略的靈感！
SOURCE 全球醍摩豆智慧教育研究院
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