.hk 助力香港品牌走向世界 傳統老字號麥文記麵家擁抱數碼化

香港2025年12月19日 /美通社/ -- 擁有超過七十年歷史的香港老字號「麥文記麵家」，自廟街街頭起家，以手工麵與全蝦雲吞聞名。為配合時代變化和市場需求，第二代唯一傳承人兼行政總裁麥心睿（Lesley Mak）積極推動品牌年輕化及數碼轉型，並採用「.hk」域名建立官方網站，以強化本地品牌身份、提升專業形象及網上可信度。

麥文記在建立官網的過程中選擇「.hk」，除了因其簡潔易記外，亦因其能清晰展示香港品牌的獨特性。「.hk」域名有效提升網站的辨識度，讓海內外訪客能一眼識別品牌的地區來源，同時加強顧客對網站安全度、真實性和品牌官方性的信任。品牌亦觀察到 .hk 在本地搜尋結果中具有明顯優勢，有助提升曝光率和搜尋效率，為宣傳帶來正面效果。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉工程師強調，HKIRC致力支持各類型企業，無論規模大小，協助提升香港品牌識別度，助力企業拓展網上市場。他表示：「希望更多企業採用 .hk 域名，建立專屬的香港身份，接觸更多潛在用戶，開拓新藍海市場，並攜手推動本地數碼經濟持續發展。」

麥文記的官方網站已成為品牌向海外展示香港飲食文化的重要平台。多年來，該品牌深受日本及其他地區旅客歡迎，因此網站特別加入英文、日文、泰文、繁體中文及簡體中文的多語言內容，讓不同地區的用戶更容易了解餐牌、品牌故事及其在社區中的角色。品牌多年獲得的政府及社企獎項亦於網站展示，提升國際顧客對其專業性和可靠性的認知。在食物製作方面，品牌繼續堅持傳統製麵工藝。雲吞以整隻鮮蝦製作，口感爽脆；手工麵由本地合作工場按獨家配方製作，並於店內按季節進行「攤麵」程序，以控制鹼水揮發，確保麵條達至最佳口感。每一碗麵均由本地生產，體現品牌一直重視的「香港製造」精神。

隨着消費文化轉變，網站已成為顧客了解餐廳的重要途徑，功能如同品牌在網上的「另一間分店」。透過 .hk 域名，網站成為社交平台及品牌資訊的核心樞紐，強化線上線下的一體化體驗，讓顧客更有效地接觸品牌資訊。為使品牌得以持續發展，麥文記已推出急凍雲吞系列並建立穩定客群，並計劃在未來數年探索與海外及內地合作，將香港味道帶到世界各地。品牌亦會繼續以 .hk 為核心的數碼化策略，結合社交平台、海外合作及內容推廣，向全球展示香港飲食文化的價值。

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）一直致力協助企業建立清晰的香港品牌身份，支持各行各業在數碼市場中拓展版圖。HKIRC 亦持續投入資源推動網絡安全及數碼無障礙，協助中小企提升防護能力及網站可及性，應對日益複雜的網絡威脅和多元用戶需求。

