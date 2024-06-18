「.hk」﹑「.香港」域名彰顯香港品牌策略 助企業拓展灣區市場

香港2024年6月18日 /美通社/ -- 香港是一個具備多重營商優勢、商機處處的理想市場。在「一國兩制」下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是國家連接世界的重要窗口和雙向橋樑。在特區政府支持下，香港積極發揮「引進來、走出去」的聯繫人角色之外，「.hk」﹑「.香港」域名亦能在互聯網上扮演著連繫中外的重要角色。企業註冊「.hk」﹑「.香港」域名的話，有助於吸引香港本地消費者之外，亦可吸引灣區消費者，促進中港間的商業合作。無論是本地的初創企業抑或老字號知名品牌，都可藉著「.hk」﹑「.香港」域名突出香港品牌的獨特身份，開拓電商市場的無限商機。

「.hk」﹑「.香港」域名助力企業走向國際市場

對於香港企業來說，一個重要的戰略就是「引進來、走出去」。而選用 「.hk」﹑「.香港」域名，無疑是實現這一目標的重要助力。使用「.hk」﹑「.香港」域名首要的作用，就是清楚向全球消費者傳達品牌源自香港這個重要信息。這不僅能強化品牌形象，更可利用香港國際化、高效率的形象，提升消費者的信任度與好感度，不論對本地還是海外市場而言都更易獲得消費者青睞，因為「.hk」﹑「.香港」域名能有效地向他們展現產品的香港特色。

「.香港」中文域名 開拓龐大華語市場

國家宣布在「十四五」規劃下，中文域名是未來重點推動的項目，鼓勵深化應用，以拓展中文域名在互聯網上的影響力，聯繫全球中文互聯網使用者。而「.香港」中文域名就起了過去香港一直擔當中外橋樑的角色，為國內企業拓展網絡版圖，能起積極作用。對於希望走出香港、進入全球市場的企業來說，「.hk」﹑「.香港」域名無疑是一張亮眼的網上「名片」，能讓品牌在海外更容易被消費者記住和認知，尤其是超過一億的海外華人這個龐大的潛在客戶群。使用中文域名可以幫助企業進入海外華人市場，建立起與海外華人的聯繫，並提供他們更直接的服務。

註冊「.hk」或「.香港」域名 贏得消費者信賴

對於剛起步的初創企業來說，擁有一個專屬的品牌網站，並選用「.hk」﹑「.香港」域名，可以是成功進軍電商市場的重要助力。不僅能增加在本地搜索引擎的曝光率，也有助於吸引目標客群，提升企業的知名度和信譽。一個專業、易記的網域名稱，可以為線上業務注入更多活力，贏得更多商機。

現時網絡上出現了許多不法分子，他們利用社交媒體平台上的漏洞，隨意註冊假冒商家帳號，企圖欺騙用戶並獲取金錢。此外，市面上也有大量假冒網站，它們經常使用「.com」、「.io」或其他新型域名，以此來蒙蔽用戶，騙取金錢。相比之下，「.hk」﹑「.香港」域名背後都有完善的監管制度，部門會嚴格審查申請文件，杜絕惡意網站註冊，從而維護用戶的權益。因此，「.hk」﹑「.香港」域名一直深受用戶的信賴和青睞。

另一方面，初創企業主力發展業務，在網絡安全上投放的資源有限。為此，「.hk」﹑「.香港」域名用戶可享用免費的網站掃描服務，幫助「.hk」﹑「.香港」企業找出網站上的潛在漏洞，增加消費者的信心。

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