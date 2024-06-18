「.hk」﹑「.香港」域名彰顯香港品牌策略 助企業拓展灣區市場

新聞提供者

香港互聯網註冊管理有限公司

18 6月, 2024, 08:00 CST

香港2024年6月18日 /美通社/ -- 香港是一個具備多重營商優勢、商機處處的理想市場。在「一國兩制」下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是國家連接世界的重要窗口和雙向橋樑。在特區政府支持下，香港積極發揮「引進來、走出去」的聯繫人角色之外，「.hk」﹑「.香港」域名亦能在互聯網上扮演著連繫中外的重要角色。企業註冊「.hk」﹑「.香港」域名的話，有助於吸引香港本地消費者之外，亦可吸引灣區消費者，促進中港間的商業合作。無論本地的初創企業抑或老字號知名品牌，都可藉著「.hk」﹑「.香港」域名突出香港品牌的獨特身份，開拓電商市場的無限商機。

「.hk」﹑「.香港」域名助力企業走向國際市場
對於香港企業來說，一個重要的戰略就是「引進來、走出去」。而選用 「.hk」﹑「.香港」域名，無疑是實現這一目標的重要助力。使用「.hk」﹑「.香港」域名首要的作用，就是清楚向全球消費者傳達品牌源自香港這個重要信息。這不僅能強化品牌形象，更可利用香港國際化、高效率的形象，提升消費者的信任度與好感度，不論對本地還是海外市場而言都更易獲得消費者青睞，因為「.hk」﹑「.香港」域名能有效地向他們展現產品的香港特色。

「.香港」中文域名 開拓龐大華語市場
國家宣布在「十四五」規劃下，中文域名是未來重點推動的項目，鼓勵深化應用，以拓展中文域名在互聯網上的影響力，聯繫全球中文互聯網使用者。而「.香港」中文域名就起了過去香港一直擔當中外橋樑的角色，為國內企業拓展網絡版圖，能起積極作用。對於希望走出香港、進入全球市場的企業來說，「.hk」﹑「.香港」域名無疑是一張亮眼的網上「名片」，能讓品牌在海外更容易被消費者記住和認知，尤其是超過一億的海外華人這個龐大的潛在客戶群。使用中文域名可以幫助企業進入海外華人市場，建立起與海外華人的聯繫，並提供他們更直接的服務。

註冊「.hk」或「.香港」域名 贏得消費者信賴
對於剛起步的初創企業來說，擁有一個專屬的品牌網站，並選用「.hk」﹑「.香港」域名，可以是成功進軍電商市場的重要助力。不僅能增加在本地搜索引擎的曝光率，也有助於吸引目標客群，提升企業的知名度和信譽。一個專業、易記的網域名稱，可以為線上業務注入更多活力，贏得更多商機。

現時網絡上出現了許多不法分子，他們利用社交媒體平台上的漏洞，隨意註冊假冒商家帳號，企圖欺騙用戶並獲取金錢。此外，市面上也有大量假冒網站，它們經常使用「.com」、「.io」或其他新型域名，以此來蒙蔽用戶，騙取金錢。相比之下，「.hk」﹑「.香港」域名背後都有完善的監管制度，部門會嚴格審查申請文件，杜絕惡意網站註冊，從而維護用戶的權益。因此，「.hk」﹑「.香港」域名一直深受用戶的信賴和青睞。

另一方面，初創企業主力發展業務，在網絡安全上投放的資源有限。為此，「.hk」﹑「.香港」域名用戶可享用免費的網站掃描服務，幫助「.hk」﹑「.香港」企業找出網站上的潛在漏洞，增加消費者的信心。

如欲了解更多「.hk」和「.香港」域名，歡迎聯絡香港互聯網註冊管理有限公司，電郵至[email protected]或瀏覽HKIRC網頁 www.hkirc.hk 了解更多。

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司

來自同一來源

香港互聯網註冊管理有限公司祝賀香港載荷專家候選人獲選為預備航天員

中國載人航天工程辦公室今早（6月11日）宣布，載人航天工程第四批預備航天員選拔工作已經完成，而在10名入選的預備航天員中，包括1位來自香港的載荷專家。香港互聯網註冊管理有限公司...

HKIRC第三季網絡安全旗艦活動 全港首辦「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」

近日接連發生的網絡攻擊事故，令大小機構的網絡安全問題備受全城關注。為了有效預防同類事件繼續發生，提高網絡安全的預警和應對能力，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）主動舉辦今年第三季舉辦網絡安全旗艦活動，並與政府和業界通力協辦全港首辦的重點活動「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」，透過一系列免費的網上和...

探索

Image1

互聯網技術

Image1

電腦與電子產品

Image1

電腦與電子產品

Image1

銀行與金融服務