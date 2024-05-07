先為達生物與HK inno.N Corporation宣佈就伊諾格魯肽注射液（Ecnoglutide Injection) 的韓國權益達成許可和合作協議

中國杭州和韓國首爾2024年5月7日 /美通社/ -- 杭州先為達生物科技股份有限公司，一家處於臨床階段、專注於研究和開發治療代謝性疾病創新療法的生物醫藥公司與HK inno.N Corporation，一家韓國製藥公司（KOSDAQ：195940），今天宣佈達成了在韓國區域開發和商業化伊諾格魯肽注射液（Ecnoglutide Injection，XW003）的許可和合作協議。伊諾格魯肽注射液是一種具有cAMP偏向性的新型長效GLP-1激動劑，可用於治療2型糖尿病、肥胖症和代謝功能障礙相關的脂肪性肝炎（MASH）。

根據協議，先為達生物將獲得一筆首付款，並將有資格獲得高達5600萬美元的研發、註冊和商業化相關的里程碑付款，以及產品商業化後高達兩位數字的銷售額提成。HK inno.N Corporation將獲得在韓國開發和商業化伊諾格魯肽注射液的獨家權益。先為達生物仍將保留在全球所有其他市場開發和商業化伊諾格魯肽注射液的權益。

「我們非常高興與HK inno.N Corporation成為合作夥伴，匯聚其強大的藥物開發及韓國區域的商業化能力與先為達生物在發現代謝性疾病創新療法方面的經驗」，先為達生物創始人和首席執行官潘海博士說：「GLP-1激動劑是一類具有廣泛應用前景的藥物，可用於治療多種適應症。臨床試驗表明，伊諾格魯肽注射液對2型糖尿病和肥胖患者有出色的治療效果，同時也顯示了令人滿意的安全性和耐受性。」

「代謝性疾病影響著數百萬韓國患者，我們很高興與先為達生物合作開發用於治療2型糖尿病、肥胖和MASH的伊諾格魯肽注射液。」HK inno.N Corporation首席執行官Dalwon Kwak說，「伊諾格魯肽注射液已經在臨床研究中顯示出強大和差異化的產品特徵，我們期待與先為達生物合作，迅速推進其在韓國的研發。基於成功開發和商業化全新胃食管反流病藥物K-CAB的經驗，我們的目標是讓伊諾格魯肽注射液成為下一個在韓國市場銷售額超過1000億韓元的重磅藥物。」

關於伊諾格魯肽注射液（Ecnoglutide Injection，XW003）

胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）激動劑可有效治療2型糖尿病和肥胖症，並顯示出治療代謝功能障礙相關的脂肪性肝炎（MASH）的潛力。伊諾格魯肽注射液是一種具有cAMP偏向性的新型長效GLP-1激動劑，經優化提高生物活性，降低生產成本，可滿足每週一次給藥。已完成的臨床研究證實，伊諾格魯肽注射液對2型糖尿病和肥胖症患者具有優良的治療效果，並顯示出良好的安全性和耐受性。

關於先為達生物

先為達生物是一家處於臨床階段、專注於研究和開發治療代謝性疾病的創新療法的生物製藥公司，研發管線包括同類首創和最佳候選藥物：長效GLP-1多肽伊諾格魯肽注射液（臨床Ⅲ期）、口服GLP-1多肽伊諾格魯肽片劑XW004（臨床Ⅰ期）和口服小分子GLP-1受體激動劑XW014（臨床Ⅰ期）等。先為達生物開發了多項包括口服多肽和吸入蛋白給藥平台在內的專利技術，並基於核心技術平台確立了一系列候選藥物。欲瞭解更多信息，請訪問：www.sciwindbio.com。

關於 HK inno.N Corporation

HK inno.N Corporation (KOSDAQ 195940)是一家韓國製藥公司。其前身是CJ Cheil Jedang Corp的製藥部門，1984年正式成立並於2018年被Kolmar Korea Corporation收購。2020年，公司更名為HK inno.N Corporation。主要經營處方藥、健康食品、化妝品等業務，以「創造更健康的世界，讓顧客享受更美好的生活」為使命。HK inno.N Corporation成功開發了「K-CAB Tab」，一款韓國國內第30個獲批上市的創新藥，並使其成為治療胃食管反流病的重磅新藥。基於這些能力，HK inno.N Corporation正在開發消化系統疾病、自身免疫和癌症領域的創新藥物。除藥品外，還以韓國領先的醒酒品牌「CONDITION」為開端，將業務進一步擴展到飲料、保健食品、化妝品等領域，進一步提升公司未來價值。欲瞭解更多信息，請訪問：https://www.inno-n.com/eng。

SOURCE 杭州先為達生物科技股份有限公司