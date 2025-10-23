數字辦攜手HKCERT啟動「網絡安全服務供應商聯動計劃」

新聞提供者香港網絡安全事故協調中心
一站式平台嚴選網安供應商 四大服務助中小企速配防禦方案
香港 2025年10月24日 /美通社/ -- 由數字政策辦公室（數字辦）與香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）聯手打造的「網絡安全服務供應商聯動計劃」（聯動計劃）于昨日正式啟動，計劃旨在加強網絡安全服務供應商與本地企業和機構的連繫，精準對接它們（特別是中小企）的網絡安全需求，協助他們快速尋獲合適的解決方案，強化防護體系。
業界參與 共同推動網絡安全生態
啟動儀式上，十多家合資格服務供應商及本地中小企商會代表到場見證。現場另設供應商展示展位，促進供應商與企業代表深入交流網絡安全挑戰及解決方案，分享各類方案的實際應用與支援模式，加強業界互動合作。現場氣氛熱烈，彰顯本計劃促進訊息共享、資源連結及推動本地網絡安全生態發展方面的積極推動作用。
數字政策專員黃志光致辭時表示，網絡安全不僅是技術層面的課題，更是企業信譽的基石，每一間企業都必須重視。他深信「網絡安全服務供應商聯動計劃」將可成為連繫企業與服務供應商的重要橋樑，協助企業提升自身防禦網絡威脅的能力。數字辦將繼續與各界持份者緊密合作，推動更多網絡安全活動，共同守護香港的網絡安全，打造一個更安全穩健的數字香港。
香港生產力促進局（生產力局）首席數碼總監黎少斌指出：「『網絡安全服務供應商聯動計劃』支援企業『打主動戰』，連結本地網絡安全服務供應商與企業機構，建立可信賴的網絡安全生態。我們透過平台為中小企『減負』，讓尋找網絡安全方案不再複雜，每一分資源都用在刀口上。計劃設有嚴謹的審核流程及用戶回饋機制，確保服務質素。展望未來，聯動計劃將凝聚政府、業界與企業的力量，讓服務更前瞻，進軍雲端、人工智能等新興領域；讓標準更專業，推動認證制度；讓方案應用更紮實，深入各行各業，創造最大效益。」
一站式平台嚴選供應商 四大服務範疇全面覆蓋
聯動計劃評審標準嚴謹，審核全面，涵蓋專業資格、行業經驗、服務範圍、過往業績等，確保平台上展示的供應商符合評選要求，可靠性及服務質素俱佳，至今已經有18家供應商符合條件。平台更設有評價機制，用戶可以在平台留言，對服務供應商作意見反饋，促進供應商持續優化服務。符合要求服務供應商的資料會展示於專題網站，方便企業快速搜尋並直接聯繫，便利中小企業搜尋和獲取合適的網絡安全解決方案。立即訪問計劃網站：https://spconnect.hkcert.org/tc/
計劃主要涵蓋以下四大服務類別，包括互聯網安全解決方案、網絡安全評估服務、安全託管及事故應變服務、網絡安全培訓服務。另外，平台提供免費的自主網絡安全評估工具，協助企業深入了解其網絡安全現狀，還設有「網絡安全資源庫」，提供一系列方案指南、中小企網絡安全最佳實踐參考、免費工具等，方便企業隨時獲取最新資訊與資源。
應對威脅激增 四步提升網絡安全防護能力
網絡攻擊威脅日益嚴峻，中小企首當其衝。根據HKCERT數據，單在2025年1月至9月，本港已經錄得11,981宗網絡安全事故，按年增幅達36%。事故涉及多種攻擊類型，涵蓋釣魚攻擊、殭屍網絡、分散式阻斷服務、惡意程式等，威脅複雜多變。
生產力局網絡安全及數碼轉型部總經理兼 HKCERT 發言人陳仲文補充，針對中小企的需求，企業需要根據自身業務特性與風險狀況，全面提升整體防護能力，部署合適的技術方案，定期進行風險評估，建立事故應變機制，加強員工培訓，構建多層次的防禦體系。另外，他建議企業使用平台採取四大步驟，提升網絡安全防護能力，包括進行免費自主評估，獲得方案匹配推薦，聯繫平台上的合資格網絡安全服務供應商作跟進，並善用計劃所提供的免費網絡安全資源和實踐指引，持續加強企業的安全防護措施。
香港網絡安全高峰會 2025 探討 AI 提升數字基礎設施抵禦網絡威脅能力的路徑
由生產力局、HKCERT聯同香港10多家網絡安全領域組織合辦的香港網絡安全高峰會2025將於11月6日至7日在香港灣仔香港會議展覽中心舉行。作為香港網絡安全行業的年度國際旗艦盛事，今年高峰會以「構建未來數字基礎設施：運用人工智能強化安全與韌性為主題，期望透過一系列演講，探討人工智能提升數字基礎設施抵禦網絡威脅能力的路徑，提供網絡安全最新趨勢和前沿發展的深入見解。
本次高峰會內容豐富，星級講者陣容鼎盛，包括數字政策專員黃志光、個人資料私隱專員鍾麗玲、保安局關鍵基礎設施助理總監陳永安，以及香港警務處網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠。參會者將一連兩日與專家講者交流想法，了解最新的網絡安全趨勢。立即登記參加：https://www.cssummit.hk/registration/
關於香港網絡安全事故協調中心
由香港生產力促進局管理的香港網絡安全事故協調中心（HKCERT），是本港的資訊安全事故協調中心，為本地企業及互聯網用戶提供資訊安全事故的消息和防禦指引、事故回應及支援服務，及提高安全意識。
HKCERT聯絡本地的組織，負責收集、發放訊息及協調安全事故應變行動。HKCERT 亦是全球保安事故協調中心組織（Forum of Incident Response and Security Teams, FIRST） 及亞太區電腦保安事故協調中心組織（Asia Pacific Computer Emergency Response Team, APCERT）的成員，與其他協調中心在跨境資訊安全事故上，交換情報和保持聯繫。
如欲了解更多詳情，請瀏覽HKCERT網頁：www.hkcert.org 。
關於香港生產力促進局
香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級先進技術與創新服務推動香港企業提升生產力。作為全國最具規模，以市場為導向的領先科技與綜合製造服務的國際新型研發機構，生產力局以創新科技推動香港及內地新型工業化，成就新質生產力發展，助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市，並提供全面方案提升企業競爭力。為進一步協助企業拓展全球市場，生產力局成立「The Cradle 出海服務中心」， 為企業提供產品、技術、製造及管理出海等關鍵需求的出海服務，助力企業成功出海。生產力局積極與本地工商界及世界級研發機構合作，推動技術轉移、產品創新及研發成果商品化，為產業創優增值。多年來，生產力局的世界級研發成果獲得廣泛肯定，屢獲本地及海外獎項殊榮。
生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，並透過未來技能發展課程，讓企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，以加強人才培訓及香港競爭力。
如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：www.hkpc.org。
附件一、首批合資格供應商名單 (按英文字母順序排列)
|
英文名稱
|
中文名稱(如有適用)
|
Amidas Hong Kong Limited
|
|
B & Data Technology Co., Ltd.
|
群柏數碼科技有限公司
|
Boardware Information System (HK) Limited
|
博維資訊系統（香港）有限公司
|
China Mobile Hong Kong Company Limited
|
中國移動香港有限公司
|
Corporate and Security Solution Limited
|
企業安全方案有限公司
|
eWalker Consulting (HK) Ltd
|
|
FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited
|
富士膠片商業創新香港有限公司
|
Global Technology Integrator Limited
|
科匯技術有限公司
|
HGC Global Communications Limited
|
環球全域電訊有限公司
|
Hong Kong Productivity Council
|
香港生產力促進局
|
Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited
|
香港電訊
|
Imfly Technology Co., Limited
|
信飛科技有限公司
|
Infocean Technology Company Limited
|
瑞豐資訊科技有限公司
|
Pentastic Security Limited
|
|
PricewaterhouseCoopers Limited
|
羅兵咸永道有限公司
|
SYON Security Limited
|
|
UDS Data Systems Limited
|
聯合數據系統有限公司
|
Yottabyte Information Technology Co., Limited (LogEase)
|
