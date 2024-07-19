HKIIT與HKIRC理念一致 攜手宣傳香港品牌價值 培育人才維繫安全網絡

香港2024年7月19日 /美通社/ -- 數碼化時代下，網絡安全隱患及趨勢令人關注；近期層出不窮的網絡事故，如資料外洩、惡意程式及網絡攻擊，亦令企業和民眾深感擔憂。隨著人們頻繁使用不同帳戶登入及進行網上交易，大眾的日常生活日漸數碼化。不少企業及機構亦步入數碼轉型，對具備IT專業知識的人才需求更加殷切。香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)一直關注培育網絡安全人才，與香港資訊科技學院(HKIIT)的理念不謀而合，兩者積極提供相關資源及培訓，致力培養未來的資訊科技人才，以提升香港的網絡安全及資訊科技領域的競爭優勢。

2023年11月，職業訓練局（VTC）宣布成立香港資訊科技學院(HKIIT)，旨在應對人才需求，成為卓越的資訊科技教育機構，為中學離校生、在職人士及行業從業員等提供全面的IT及相關科技課程，全方位培育專業IT人才。政府亦推行「職專畢業生留港計劃」，吸引非本地生留港工作，進一步鞏固香港職專教育的優勢，亦為本港、大灣區以至國家培育更多優秀職業專才，建立更大的職業人才庫。

HKIIT院長許仁強博士指出，HKIIT將發展為粵港澳大灣區的IT培訓和考試中心，提供更全面的人才支援，並促進各行業的數碼轉型：「新成立的HKIIT配合祖國的『十四五』規劃及特區政府的創新科技政策，將發展為粵港澳大灣區的IT培訓和考試中心，提供更全面的人才支援，並且促進各行業的數碼轉型。其中院校積極與不同教育單位合作，包括與HKIRC為年輕一代提供『網絡安全青年計劃』，去年有超過1,000位中小學生參與，於中小學界推動網絡安全。此外，我們希望藉由HKIIT提高IT人才的專業形象，吸引更多家長、年青人、女性選擇投身資訊科技行業，很多學生畢業後隨即加入四大會計師事務所、上市公司或公營機構，就業前景多元化。」

提升網絡安全意識 HKIIT課程為你裝備所需

HKIIT提供涵蓋行業所需技能的IT及創新科技課程，包括人工智能、網絡安全、區塊鏈、數據科學、Web 3.0、物聯網、機械人應用和自動化智能科技等。課程配備先進的教學設施，如「模擬攻防靶場」讓學生模擬駭客攻擊和資安防護演練。學生需完成實習，將所學應用於瞬息萬變的數碼世界中。

HKIIT致力加強大眾的網絡安全意識。許仁強博士表示：「人就是最脆弱、最易被hack的『系統』。我們時常聽見各類型的網絡詐騙，包括駭客利用deep fake技術盜取個資及財產，其實可以透過提升數碼安全意識來避免，例如不要亂駁陌生人的WiFi、定時更換個人密碼、設立雙重認證等等。我們另會為企業提供『SkillsUP』的證書課程及在職培訓，部分甚至可以申請政府或津貼資助，為行業從業員、企業專才及在職人士裝備數碼技能。即使中小企未必有資源去建立網絡安全IT團隊，至少也可以善用社會資源令員工有基礎的網絡安全意識及知識，免遭潛在網絡安全隱患的威脅。」

HKIRC嚴格把關審核 杜絕假冒「.hk」域名網站嚴

針對提升公眾網絡安全意識，比如防範「釣魚攻擊」便要由源頭入手，留意網站的域名是其中一項實用的防衛措施。坊間不少「.com」域名的網站經常存在不安全風險，原因是申請該域名無需核實公司、機構的身份，容易遭受不法之徒使用。

HKIRC專責執行香港地區頂級域名如「.hk」的註冊及管理，嚴格執行域名註冊文件、審批、杜絕假網站申請。當中HKIRC更為用戶提供不同支援，除了免費為.hk用戶提供「網健通」網站掃瞄，亦加強資訊科技基礎設施並定期升級系統，以維持穩定上線狀態，確保「.hk」及「.香港」域名服務的準確無誤，為「.hk」用戶添信心。今年HKIRC更再度與網罪科合辦免費釣魚電郵演習，提升各界網絡安全意識。

許仁強博士表示：「HKIIT作為一所香港的教育機構，選擇採用具香港品牌象徵的『.edu.hk』域名，除了用以突顯作為一所『香港的教育機構』的重要特質，此域名亦具監管及信譽保證。而且使用『.edu.hk』亦能提高網站於搜尋器的曝光率，容易接觸潛在用戶，有利於學院的品牌建設和用戶拓展。」

HKIRC 肩負著維護香港網絡環境安全的重責大任，為確保市民網絡安全，HKIRC會審視「.hk」域名申請真偽，進行嚴謹的核實過程，確保域名申請者的身份真實性，打造一個值得信賴的「.hk」網絡空間。

以「.edu.hk」為例，HKIRC要求申請人需提交由香港教育局發出的學校證明之副本、一張由此學校發出的申請書及或其他相關文件才能提出申請。HKIRC收到申請後，會透過專責部門就申請人提供的資料進行查證，經相關部門核實對方教育機構的身份後，方會批准域名的註冊。隨著網絡科技不斷發展，新的網絡安全隱患也層出不窮，HKIRC為確保香港網絡安全，將會繼續進行嚴格的審核和把關，有助打造一個更值得信賴的網上環境，讓大家在上網時能倍感安心。

關於香港互聯網註冊管理有限公司

香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 為香港特別行政區政府指定的非利潤分配、非法定擔保有限公司，專責從事香港地區頂級域名 (即 .hk及.香港) 的行政工作。HKIRC所提供的域名登記類別包括英文.com.hk、.org.hk、.net.hk、.edu.hk、.gov.hk、.idv.hk、.hk，及中文的.公司.香港、.組織.香港、.網絡.香港、.教育.香港、.政府.香港、.個人.香港、.香港，和將會在香港推出其他相關域名的服務。

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