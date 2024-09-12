HKIOD與HKIRC攜手推動無障礙作為ESG的重要組成部分

香港2024年9月12日 /美通社/ -- 隨著越來越多企業將環境、社會及管治（ESG）納入其業務策略，這不僅提升了競爭力，也促進了社會的和諧與包容。社會層面尤為重要，尤其在創建多元化及公平的工作環境方面。企業若能為身心障礙者提供就業機會、增強少數群體的參與度及促進性別平等，將有助於吸引和留住人才，同時增強創新能力。

在疫情期間，電子商務的急速發展為企業帶來了新的機會。然而，數碼化的趨勢同時也為殘疾人士及老年人帶來了挑戰，這喚醒了企業對社會責任的認識，使他們更加關注數碼共融，逐步與數碼時代接軌。隨著無障礙網站的興起，許多前瞻性的企業董事會開始將「無障礙」納入多元、平等和包容（DEI）的企業文化，以確保有效執行這些理念。

作為最高決策機構，董事會必須參與企業治理和策略的制定。儘管大多數決策由董事會主導，但某些事項如市場情報及報告通常是從下而上提交給董事會。例如，參加「數碼無障礙嘉許計劃」並獲得獎項的公司，通常是透過市場推廣、企業傳訊或IT部門得知該計劃，然後再提交給董事會考慮，成為ESG的一部分。

不可忽視DEI元素：多方位實踐包容性

香港董事學會（HKIoD）行政總裁徐尉玲博士表示在ESG的三大要素中，環境（E）受到的關注較多，這是理所當然的，因為國家政策優先考慮碳中和目標。然而，社會（S）方面同樣重要，企業多著眼於員工和供應鏈，對於多元性、公平性和包容性（DEI）的重視仍然不夠。從商業角度而言，這是可以理解的，因為管理層需要顧及各利益相關者的利益，包括股東、投資者、供應商、員工和客戶。

徐博士強調，社會上有許多需要幫助的群體同樣是消費者，企業在擴展客戶群的同時，也應注意公眾形象，並從多方面實踐包容性。例如，目前許多企業利用網站或社交媒體作為溝通渠道，儘管設計精美，卻未必適合所有人使用。建議從用戶的角度出發進行設計改善，以確保所有人都能公平地獲得信息。參與嘉許計劃是了解需求的重要第一步。

積極推動數碼共融：收集反饋以提升產品和服務

嘉許計劃旨在鼓勵企業改善其網站和應用程式的無障礙性，方便有特殊需求的人士使用。評估標準包括字體大小、視頻字幕及文字與背景的顏色對比等。企業應根據這些指導原則優化設計，讓所有用戶都能順利獲取信息。這些都是董事應該重視的內容，並應納入營運策略。最基本的要求是檢查網站是否符合無障礙標準，以照顧弱勢群體的需求。企業應將無障礙元素融入營運方針，實踐社會責任，為所有用戶提供更佳的體驗。透過無障礙設計，企業能獲得弱勢群體對其產品和服務的寶貴反饋，進而持續優化和提升整體質量。

從成本管理的角度看，推動數碼無障礙雖然可能增加開支，但這項投資不僅能提升企業形象，還能帶來許多正面影響。首先，數碼無障礙能改善公司的公眾形象，讓潛在客戶及社會大眾感受到企業對弱勢社群的關懷，進而增強客戶的信任感和認同感。此外，通過提供無障礙的數碼服務，企業能接觸更廣泛的客戶群，包括殘障人士和老年人等經常被忽視的群體。隨著人口老齡化的趨勢，銀髮市場的潛力也不容小覷，現時香港的長者人數約145萬，通過提供無障礙的數碼服務，企業能吸引更多長者客戶，開拓新利潤增長點。

以優化網站作為切入點：借鑒非牟利機構的經驗

隨著科技迅速進步，企業必須跟上數碼化的步伐。數碼無障礙是企業數碼轉型的重要組成部分。對於如何推動數碼無障礙，徐博士認為，大企業的決策體系較為完善，可以由董事會檢討ESG指導方針並納入數碼無障礙元素，這不僅能展示企業對無障礙的承諾，還能將其融入整體發展策略中。此外，商界領袖的示範作用也非常重要，可以促使行業內其他企業關注這個議題。透過上下游的共同努力，數碼無障礙的推廣必將加速。對於中小型企業，雖然在成本和時間上會面臨更多挑戰，但若想開始實施ESG，可以考慮分階段推行，例如從數碼無障礙和包容性入手，進行小型項目如優化公司網站，這是一個理想的ESG切入點，能為企業積累經驗，未來再逐步擴大實施範圍。

對於各類型的企業而言，推動數碼無障礙是一項長期且系統性的工作，需要企業內部的充分認識和協作才能真正落地生根。企業應以開放和創新的心態，主動思考如何將數碼無障礙融入日常運營，共同建設一個無障礙的數碼世界。

新一屆嘉許計劃現正接受報名

隨著越來越多企業重視數碼共融，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）已將「無障礙網頁嘉許計劃」更名為「數碼無障礙嘉許計劃」，旨在推動社會各界優化網站和應用程式，促進數碼共融發展。2024至2025年度的計劃現正接受報名，符合評審標準的網站和流動應用程式將獲頒相關獎項。

徐博士希望能有更多中小企業參與嘉許計劃。如果打算從數碼共融的方向入手，可以借鑒在嘉許計劃中獲獎的非牟利機構的經驗。

計劃詳情: 數碼無障礙嘉許計劃

截止日期: 2024年10月31日

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司