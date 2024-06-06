HKIRC第三季網絡安全旗艦活動 全港首辦「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」

中港頂尖專家聯手 培育新一代人才 助提升網絡安全水平

香港2024年6月6日 /美通社/ -- 近日接連發生的網絡攻擊事故，令大小機構的網絡安全問題備受全城關注。為了有效預防同類事件繼續發生，提高網絡安全的預警和應對能力，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）主動舉辦今年第三季舉辦網絡安全旗艦活動，並與政府和業界通力協辦全港首辦的重點活動「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」，透過一系列免費的網上和實體培訓和比賽，期望能提高業界和學界的網絡安全防護意識和增加模擬實戰經驗，培養新一代的網絡攻防專家，強化應對網絡威脅的反應能力。

是次活動由HKIRC聯同網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）及政府電腦保安事故協調中心（GovCERT.HK）攜手合辦，除了會舉行線上培訓和比賽，更會以實體形式舉行全港首屆網絡攻防比賽，讓各方精英能夠聚首一堂，透過攻防演練相互切磋，以提升網絡安全的知識和水平。同時，活動有幸得到一眾企業和機構的鼎力支持，警惕社會各界不單要關注周遭發生的網絡安全事件，更要積極裝備好機構﹑企業和個人，提高應對事故的能力。

為了令培訓更見成效，讓本地的網絡用戶受益，活動特意請來國內頂尖網安團隊永信至誠科技集團股份有限公司（永信至誠）合作，共同制訂網上培訓內容，包括解構網絡攻防的概念﹑進行web漏洞及日誌分析、入侵排查、異常流量等等實戰內容，並藉永信至誠架設的模擬平台於進行是次的重點攻防比賽，預期能夠為參加的網絡安全人才累積更多實戰經驗，以優化培訓成果。

活動簡介

網絡安全旗艦活動共分為六個階段：

第一階段：為網上培訓活動，讓參加者對活動和攻防演練有基礎了解

第二階段：攻防模擬平台試用，了解運作方式為攻防模擬比賽作準備

第三階段：培訓精讀班，讓參加者在比賽前作最後準備

第四階段：攻防模擬平台再次試用，了解運作方式為攻防模擬比賽作準備

第五階段：公開組與學生組分別進行的網上攻防比賽

第六階段：公開組進行的實體比賽暨頒獎典禮

有關詳情請以網站資料為準：https://bit.ly/hkirccadet2

HKIRC過去多年一直推廣網絡安全的重要，近年亦積極舉辦多元化的活動，為企業、機構以及學界提供不同的支援。其中，提供免費培訓的網絡安全員工培訓平台，推出兩年間已有超過110,000人接受了培訓，令不少機構受惠。即將舉行的網絡安全旗艦活動，旨在為各界人士提供實網絡安全戰演練的機會。不論企業或機構的規模大小，都應做好應對網絡威脅的準備。是次活動得到政府與業界的大力支持之外，還能夠與國內頂尖的網絡安全專家團隊合作，讓參加者有機會交流經驗並接受深度培訓。為本地網絡安全和資訊科技人才提供難得機會，HKIRC預計能有效提升香港整體的網絡安全水平。

自2021年，網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）每年都會舉辦「網絡攻防精英培訓」計劃，旨在透過培訓提供高水平的網絡防禦技能，幫助重要基礎設施從業員進一步提升在網絡安全領域的專業能力。 在每年的培訓中，網罪科會邀請行業內資深的專業導師，為從業員提供精心設計的課程和實踐機會。從業員除了會學習到最新的網絡攻擊技術和常見的防禦策略，深入瞭解駭客的思維方式，還會通過實際演練來鞏固所學知識，以提升業界對網絡攻擊的防備意識和整體應變能力。

此外，國內頂尖網安團隊永信至誠科技集團股份有限公司表示非常榮幸能與香港業界合作，共同舉辦「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」。作為國內領先的網安企業，一直致力於培養高質素的網絡安全人才，協助他們累積更多實戰經驗。這個項目能夠讓參加者深入了解網絡攻防的概念和技術等多個角度進行模擬演練，切身體驗網絡攻防的過程，提升自身的技能外，更能培養全面的網絡安全意識和應對能力及期待持續與香港業界合作，共同守護網絡空間的安全。

「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」的第一階段「網上培訓」由即日起開始接受報名，將會就網絡攻防進行初步的簡介，並會安排導師於培訓過程中提供即時的建議和指導。有興趣參與活動或希望了解更多有關網絡安全資訊的話，歡迎到HKIRC網頁內的活動連結了解更多：https://bit.ly/hkirccadet2

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