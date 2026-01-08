HKIRC 歡迎李帆風先生出任新主席

香港2026年1月8日 /美通社/ -- 香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）歡迎特區政府宣布李帆風先生獲續任董事。李帆風先生並會接替陳細明先生擔任董事局主席。HKIRC對李帆風先生出任新職深表祝賀，並期待在他的領導下，帶領公司在推動香港互聯網基建發展、強化網絡安全及促進數碼生態繁榮等方面取得更大進展。

HKIRC衷心感謝陳細明主席於過去10年的卓越貢獻，於任內展現卓越領導才能，帶領HKIRC推動多項重要項目，包括加強本地網絡安全防護、推動數碼共融、提升域名註冊服務質素，以及積極參與國際互聯網組織，提升香港在全球互聯網界的影響力。在陳主席的帶領下，HKIRC成功推出多個創新方案，如網站安全掃描服務、及多類型網絡安全培訓計劃，為本地企業及用戶提供更全面的網絡安全支援。陳主席亦積極推動與教育界、非政府組織及業界的合作，提升社會整體的網絡安全意識，為香港的數碼轉型奠定堅實基礎。

HKIRC同時歡迎李帆風先生擔任HKIRC新一屆董事會主席。李帆風先生在資訊科技及企業管理領域擁有超過30年的豐富經驗，對推動香港數碼經濟發展及提升本地互聯網基礎設施有深厚見解。他曾於中國移動香港有限公司擔任董事兼行政總裁接近30年，現擔任首席顧問，專責加強產業的溝通協調，推動重大、關鍵項目的實施落地。

此外，李先生自2019年起擔任大灣區5G產業聯盟的創會會長，大力推動區內5G行業發展。李先生同時兼任多個政府委員會及非牟利組織的職位，包括香港特別行政區選舉委員會委員（科技創新界）、香港特別行政區政府數字化經濟發展委員會非官方委員、創新及科技基金會研究項目評審委員會委員（資訊科技組別）、香港管理專業協會委員及貿易發展局資訊及通訊科技服務咨詢委員會成員，致力推動香港以至整個大灣區的創新科技發展。

HKIRC深信，在李主席的領導下，公司將繼續秉持創新、專業及服務社會的宗旨，積極推動香港互聯網產業的持續發展，並加強與業界、政府及社會各界的合作，攜手提升香港作為國際數碼樞紐的地位。

