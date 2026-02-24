HKIRC推動「數碼無障礙嘉許計劃」 誠邀業界共建數碼共融未來

香港2026年2月24日 /美通社/ -- 香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）宣布，新一屆「數碼無障礙嘉許計劃」現已正式接受報名。計劃將繼續聯同各行各業推動數碼共融，致力確保數碼科技所帶來的便利惠及社會每一位市民，包括長者及殘疾人士等不同社群。

數碼無障礙的重要性

隨着互聯網、智能手機及平板電腦的普及，數碼服務已成為日常生活不可或缺的一部分。然而，部分數碼平台仍未全面融入無障礙設計，令部分市民未能同樣受惠。HKIRC指出，實踐數碼無障礙的最佳方法是「由設計入手」，在項目初期便將無障礙理念全面融入設計及開發流程，確保平台一推出便能支援不同需要的用戶。

此舉不僅可有效提升整體使用體驗，亦有助減省日後修正設計的成本，同時協助企業履行社會責任，推動更廣泛的數碼共融。

「數碼無障礙嘉許計劃」持續引領業界

自2018年起，HKIRC主辦「數碼無障礙嘉許計劃」，由數字政策辦公室協辦，並由平等機會委員會擔任獨立顧問。計劃旨在推廣數碼無障礙理念，讓所有人均能平等、安全、便捷地接觸數碼世界。上屆計劃反應熱烈，涵蓋金融、零售、交通、教育、醫療及公共服務等行業，得獎數字創歷屆新高，並新增「長者友善級別」獎項，以回應香港社會日趨樂齡化的需要。

在上屆計劃中，三間獲得「優異設計家獎」的企業憑藉持續優化數碼無障礙設計而獲得嘉許，成為業界推動無障礙設計的典範。

其中，Freedom Communications Ltd.多年來專注於符合《網頁內容無障礙指引》（WCAG）2.1的網站設計，並奉行「左移策略」（Shift-Left），在設計初期便納入無障礙標準，確保產品自始具備共融特質。

大同企業（iEnterprise）則作為香港社會企業，積極推動網絡平等，並定期與殘疾機構合作，邀請不同障礙類型人士參與測試，以確保設計符合真實需求。

至於theOrigo，則建立跨職能團隊及專責把關機制，確保無障礙設計與品牌需求兼容，並以ESG角度向客戶解說，推動品牌與無障礙設計的雙贏局面。

三間企業的實踐經驗，不僅有效提升多個數碼平台的可用性，更為業界樹立了共融設計的標竿，突顯數碼無障礙在促進社會共融及可持續發展方面的長遠價值。

新一屆計劃展望

HKIRC期望「2026-2027年度數碼無障礙嘉許計劃」能吸引更多企業及機構參與，並將繼續提供免費技術工作坊及支援項目，協助機構優化網頁和流動應用程式，確保數碼時代的機遇惠及每一位市民。

HKIRC相信，透過業界與社會攜手合作，香港將能建立更具包容性的數碼環境，締造長遠而可持續的正面效益。

官方網站： https://www.digital-accessibility.hk

關於香港互聯網註冊管理有限公司

香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 為香港特別行政區政府指定的非利潤分配、非法定擔保有限公司，專責從事香港地區頂級域名 (即 .hk及.香港) 的行政工作。HKIRC所提供的域名登記類別包括英文.com.hk、.org.hk、.net.hk、.edu.hk、.gov.hk、.idv.hk、.hk，及中文的.公司.香港、.組織.香港、.網絡.香港、.教育.香港、.政府.香港、.個人.香港、.香港，和將會在香港推出其他相關域名的服務。

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司