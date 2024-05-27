HKIRC全力推動兩大公眾使命

助力社會不同階層 共建完善網絡生態

香港2024年5月27日 /美通社/ -- 香港在特區政府的帶領和資訊科技業界全力配合下，正全力朝數字化智慧城市邁進。在這大趨勢下，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）亦不遺餘力，持續向社會各界推動互聯網的普及使用，在近年亦見市民和商界在日常生活和不同商貿往來時，明顯更廣範採用網絡作為重要的媒介，令人欣喜。而HKIRC除了關注「.hk」和「.香港」域名的應用，同時也關注其他互聯網相關主題。在今年的首季就透過多個活動來宣傳網絡安全和數碼共融的信息，提醒公眾﹑業界及企業保障網絡資產和建構更完善的網絡生態。

積極提高青少年對網絡安全的意識

為提高青少年對網絡安全的意識，HKIRC一直與不同的機構、協會和學界合作，通過各種渠道推廣相關資訊。早前，HKIRC參與由香港警務處網絡安全及科技罪行調查科主辦的「全城守網嘉年華2024」，為公眾提供了一個增強對網絡安全認識的機會，藉不同的攤位遊戲宣傳如何識別詐騙計劃和網絡陷阱，從而提高參與者的網絡安全意識和知識。

與各界合作提高保障數據安全的意識

現時社會最關注的網絡安全議題，一定是有關保障數據安全的工作。HKIRC為協助企業及機構更有效應對網絡安全風險及資料外洩事件，早前聯同個人資料私隱專員公署合作舉辦研討會，旨在分享網絡威脅的最新發展和趨勢，並為增強網絡安全提供寶貴的見解，並分享如何預防和應對資料外洩事件的關鍵步驟。是次活動收獲非常正面的反應，報名人數超過 1,000 人，參與者亦有超過 900 人，期望能透過熱門的安全話題作為引子，喚起大眾對網絡安全的關注，自發認識更多有關網絡安全的知識，不論是工作抑或個人層面都能減低資料外洩的風險。

積極推動電商和灣區合作

HKIRC一直積極參與、支持各界活動，並協助推動電商和灣區的發展。在最近的「2024澳門網絡治理論壇」上，我們分享了域名及網絡安全對商家的重要性，特別是中文域名在華語市場具有巨大的潛力。我們鼓勵電子商務從業者註冊中文域名，以便更有效地進入這個龐大的市場。

積極推廣數碼無障礙 籲社會關注長者數碼樂齡生活

另一項香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）的重點關注是推動「數碼無障礙」，旨在確保各個社會群體都能共享科技帶來的好處。面對香港近年來人口老化問題的嚴峻挑戰，長者由於身體機能退化，加上數碼障礙的不便，因此未能有效地享受科技所帶來的日常便利。這些數碼障礙包括字體過小、網頁結構複雜以及流動應用程式界面不友好等問題。因此，透過推廣數碼共融的理念，我們希望引起更廣大的大眾對這個問題的認識和關注。我們希望商家透過改善網站及流動應用程式的設計，使數碼化產品和服務更容易被長者使用，以幫助他們享受數碼世界的便利和樂趣。我們期望藉推動「數碼無障礙」能促進社會的共融和包容，及發揮科技的潛力，配合數字化的智慧城市發展，造福所有人。

HKIRC致力推動香港成為網絡共融、安全、創新及國際城市，並鼓勵使用互聯網及相關科技。展望未來， HKIRC將繼續促進香港與灣區的互聯互通，鼓勵企業在電子商務領域註冊中文域名，共同開拓華語市場。另外，HKIRC繼續推動各界對於網絡安全的認識和重視，透過提供安全培訓、研討會和資源分享，以提高用戶對於網絡威脅和防護措施的了解。同時，亦致力打破數碼世界中的障礙，鼓勵企業和機構開發數碼無障礙的數碼內容和應用，讓每個人都能享受數碼科技帶來的便，HKIRC希望透過不同宣傳能促進香港互聯網發展的健康和可持續性。

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SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司