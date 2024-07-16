HKIRC「第二屆香港小學生網絡安全問答比賽」圓滿舉行

HKIRC行政總裁黃家偉工程師在致辭時提到：「『網絡安全青年計劃』的推廣目的，是要培育一眾年輕的『數碼原住民』，希望在年輕人遭遇網路陷前，教導學生應有的網絡安全意識。為有效提升學習效能，HKIRC今年再度舉辦問答比賽，藉著透過遊戲把知識變得更具趣味及簡單易明，讓同學們在享受競賽樂趣的同時學到實用知識，潛移默化，習慣在網絡世界中提高警覺。」

比賽主禮嘉賓助理政府資訊科技總監張宜偉先生則鼓勵學生掌握更多有關網絡安全的知識和資訊。他表示：「特區政府一直高度重視網絡安全教育，與專業團體及業界合作，通過多元化的方式提高公眾對網絡安全的認知和意識。期望參與是次活動的同學能夠一直保持着學習網絡安全知識的熱忱，不斷温故知新，並從活動中了解到更多網絡安全新知識，從而合力營造一個網絡防護更周全的數碼環境。」

香港教育城服務總監何仕明先生亦指：「很高興香港教育城今年再次與HKIRC合作，通過教育城的遊戲平台「小校園」進行初賽。每一款遊戲都讓同學們掌握了許多實用的網絡安全技能，使學習網絡安全知識變得既有趣又富挑戰性。香港教育城也一直有不少支援學生、老師和家長的多元化服務，希望大家多多留意和支持。」

為了表揚學生的參與和予以肯定，是次比賽除了會頒發獎盃予金、銀、銅獎得主，亦會頒發優異證書給所有能脫穎而出進入準決賽的隊伍，以示嘉許。此外，在初賽階段參與率最高的英華小學獲頒發「最積極參與學校獎」，除了表揚該校學生的積極參與，亦是對校方、老師努力不懈推廣學習網絡安全的肯定。

HKIRC積極推動網絡安全的推廣，從最初集中為「.hk」域名用戶提供免費網絡掃瞄服務起逐步向外推廣，對此黃家偉指：「生活於數碼時代，不論企業、機構抑或個人，均無可避免要利用網絡作為媒介與外界接觸。學生作為社會未來的棟樑，理所當然地應該掌握相關的知識，亦需要有能力保護其個人資料、數碼資產。長遠而言，能夠被培養成優質的數字時代人才，推動香港以至國家的創新科技發展，提升在國際間的競爭優勢。」

「網絡安全青年計劃2024 - 第二屆香港小學生網絡安全問答比賽」得獎名單如下：

金獎：十八鄉鄉事委員會公益社小學

銀獎：救世軍韋理夫人紀念學校

銅獎：漢華中學(小學部)

最積極參與學校獎：英華小學

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