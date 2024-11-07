HKIRC辦全港首屆「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」

學校硬件資源 助學生發展STEAM技能

滙基書院（東九龍）校長鄭建德博士對於學生獲獎感到欣喜。「學生在比賽中獲得成就感，能夠激發他們對自己的期望和要求，並不斷強化他們的信心，促進他們未來的學習。」

要學習及執行網絡攻防，必須具備豐富的STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）知識和技能。鄭校長指，STEAM教育中的興趣的範圍相當廣泛，當中包括是次比賽的主題—「網絡保安」，而學校會提供寬廣的平台，讓學生追求自己的興趣。老師的角色是陪伴和鼓勵學生發掘知識，並在器材和資源上提供支援。

「我們首先確保硬件到位，然後再開始設計課程，培養學生的實踐能力。」鄭校長說，學校設有InnoSpace，一個為學生提供豐富的學習硬件、專門為STEAM而設的學習空間。而在多年前已率先在中一至中三的課程之中融入STEAM元素，八年前更進一步推行至中四的OLE（其他學習經歷）課程，讓學生選擇與STEAM相關的學習課題。

科技教育發展日新月異，鄭校長感恩校內有不少老師推動STEAM課程發展，主動地不斷學習和更新課程內容，以確保課程不會停滯不前，例如有資訊科技組的老師在短時間內完成人工智能碩士學位，務求盡快將AI元素融入到課程中。

從比賽獲實戰經驗 未來冀投身資訊科技

是次勝出隊伍共有四名成員，其中就讀中五的許承洛同學主力負責解構題目，帶領隊員逐步解題。未曾接受正式網絡安全培訓的他表示，自己一直對編程都有興趣，亦曾參加一些STEAM發明比賽，在比賽中應用到不同的技術，包括網絡資訊科技技術，當中發現網絡安全既重要卻不容易做得到，希望藉著今次比賽挑戰自己。「以往學習編程的過程中，特別是網頁設計，經常會遇到安全性相關的問題，促使我學習了許多不同的技巧，例如選擇適合的系統進行防守。」

許同學主要是通過自學來提升自己的技能。「我會在開始時先了解自己想學習的內容，對主題有一個大致的認識。第一次接觸新技術時，我多數會選擇看書，如果沒有合適的書籍，就會上網搜尋。」

今次的網絡攻防演練分為線上和線下，其中線上連續進行共48小時，參加者需自行決定團隊成員的交接、輪換，休息時間的安排等。許同學及其團隊選擇日間應付比賽，晚間全隊一起休息。「我們平日都是日間活動，晚上睡覺，未必能適應於晚上應付比賽。」雖然對手有可能於晚上趕過進度，但許同學認為自己在晚上的思考能力也許較弱，不如選擇休息重組，翌日起床或會想到新的解決方法。

提到比賽中最困難的地方，許同學覺得是「攻擊」。「攻擊的難點在於當我們面對一個網頁時，完全不知道哪裡存在漏洞，任何地方都可以嘗試進行攻擊，要花時間去嘗試，亦無法確定自己在整個過程中已經完成了多少進度。」

「我並沒有全套的工具，只能根據有限的資源進行測試，因此攻擊過程相對較難且耗時，這讓我意識到，下次需要及早準備，下載和試用更多的工具。」透過實戰與檢討，許同學在比較中吸收了寶貴的經驗。「平日學習時，不會真的去『攻擊』其他網站，所學的就只會停留在理論上。」

經過今次獲獎，許同學進一步肯定自己對於資訊科技行業的興趣，表示會進一步循此方向探索。「有可能是網絡安全，或有可能是系統設計。」

盼培育新一代人才 打造區域網絡安全中心

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）行政總裁黃家偉亦指，期望透過比賽，提高業界及學界的網絡安全防護意識及增加模擬實戰經驗，同時培育新一代網絡攻防專家，打造香港成為區域網絡安全中心的地位。「活動吸引近750位業內人士和學生參與，反映社會不同世代都對網絡安全議題高度重視。事實上，網絡攻防演練在內地和海外的發展已經非常成熟，香港是時候急起直追。」

「比賽為學生提供學而致用的機會，讓他們透過攻防演練，如滲透測試和漏洞掃描等，將理論知識應用到模擬真實的網絡攻擊事故場景，體會實際操作。」他認為，學生有機會與在職人仕同場切磋較量，不但有助增強實戰經驗，提升技能，更能為未來投身網絡安全的工作環境做好準備。

黃家偉又表示，應對網絡威脅不能單靠個別成員的努力，更講求團隊合作。比賽經驗可讓學生們能體會如何在壓力下解決問題和完成目標，增強團隊間的互信、溝通和合作。

因此，HKIRC透過48小時晝夜不停的賽程，營造出實戰時的緊迫感，讓參加者在限時內，自行決定團隊的最佳策略。「網絡攻擊往往是不分晝夜進行的，黑客的攻擊不會在你休息時停止。」黃家偉說﹕「個別團隊日間的表現比較亮麗，來到晚上則稍微遜色；有些則日間和夜間的表現比較平均。這都認參加者明白到，團隊策略如何影響攻防表現，為未來實戰提供重要參考。」

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司