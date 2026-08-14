數字政策辦公室與HKIRC聯合舉辦「安全AI@職場賦能計劃2026」

AI應用普及衍生網絡安全新風險 近63%機構未訂立AI政策

香港2026年8月14日 /美通社/ -- 人工智能（AI）已廣泛應用於日常工作，涵蓋內容生成、設計創作，以及智能助理（AI Agent）等範疇。這些工具大幅提升工作效率，同時亦帶來潛在的網絡安全風險。若機構缺乏完善的管治框架及安全管控，可能會導致資料外洩等嚴重後果。

AI 應用普及衍生網絡安全新風險

隨著上述議題的重要性日益提升，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）於2026年4至5月期間完成「香港企業職場 AI 應用與安全趨勢調查」，涵蓋806間不同產業及規模的機構，主要結果如下：

AI 已滲透香港企業 – 94%受訪機構表示員工已在工作中採用AI

– 94%受訪機構表示員工已在工作中採用AI AI 應用加速，管治步伐滯後 – 63%受訪機構表示機構尚未訂立AI政策，令員工缺乏依據，只能依賴自律應用

– 63%受訪機構表示機構尚未訂立AI政策，令員工缺乏依據，只能依賴自律應用 「影子 AI 」 問題構成風險 – 49%受訪機構表示員工曾使用未授權 AI 工作，提升資料外洩的風險

– 49%受訪機構表示員工曾使用未授權 AI 工作，提升資料外洩的風險 AI培訓不足，安全防線薄弱 – 68%受訪機構沒有安排AI培訓，員工需自學應用，增加誤用風險

詳細報告內容可以按此查閱。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉工程師表示：「人工智能正迅速滲透各行各業，為企業帶來顯著的營運效率提升與創新發展機遇。然而，隨著應用範疇日益廣泛，相關的數據安全風險與管治挑戰亦同步增加。企業必須建立完善的管治框架、加強員工培訓，以及提升整體安全意識，確保AI在安全、合規及可控的環境下發揮其價值。」

政府與業界攜手推動安全 AI 應用

為此，數字政策辦公室 (DPO) 與HKIRC聯合舉辦「安全AI@職場賦能計劃2026」（計劃）。計劃透過專業培訓、AI 策略與政策制定工具及顧問諮詢，為機構提供全面協助，以建立安全且合規的 AI 應用生態。透過這些措施，機構能於創新與安全之間取得平衡，在提升營運效能的同時，打造值得信賴的智慧工作模式。

計劃核心亮點

三大專屬培訓：為管理層、技術團隊及一般員工提供專屬培訓，賦能機構安全應用AI的能力。 AI策略與政策生成器：提供一個免費的線上AI策略與政策生成器，協助機構快速制定一個適合自身環境的AI策略與政策，讓技術團隊及一般員工掌握正確的 AI使用原則，不會盲目使用AI工具工作，構成潛在風險。 顧問服務：提供限額免費顧問服務，賦能機構進一步優化AI策略與政策。

計劃效益

本計劃有助增強管理層對推動職場人工智能（AI）的信心，提升對管理AI應用的意識和能力，並協助機構建立清晰的AI使用指引，推動員工安全應用AI技術。同時，計劃亦著重保障機構及個人資料安全，讓員工了解使用AI的基本原則，減少不當使用AI的情況，降低資料外洩的風險。

此外，計劃協助機構建立清晰且可落實的 AI 管治框架，協助機構訂立AI策略與政策，明確劃分職責及處理流程，提升管理效能。在防範AI配置不當帶來的安全隱患上，支援IT團隊落實「最小權限」原則，並提供實用檢查清單，有效管控AI工具的存取風險，促進機構在創新與安全之間取得平衡。

費用全免 立即參與

「安全AI@職場賦能計劃2026」現已正式啟動，誠邀全港中小企業、學校及非政府機構參與。計劃提供免費培訓及 「AI 策略與政策生成器」服務，快速提供可行方案，無需登記即可使用。

有意申請「顧問服務」的機構，可瀏覽「安全AI@職場賦能計劃2026」官方網站：https://cyberhub.hk/tc/ai，並填寫網上表格。名額有限，先到先得。

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