HKMA第58屆傑出銷售專業大獎頒獎典禮

香港2026年7月30日 /美通社/ -- HKMA第58屆傑出銷售專業大獎於2026年7月29日假香港合和酒店圓滿結束，今屆共誕生了124名來自28間機構的「傑出銷售專業大獎」及「傑出青年銷售專業大獎」得獎者。｢傑出銷售專業大獎組別 – 年度最佳銷售專業大獎」最後由香港賽馬會鄭如發先生榮膺，｢傑出青年銷售專業大獎組別 – 年度最佳銷售專業大獎」則由香港賽馬會卓瑤小姐奪得。而本年度最傑出團隊獎則由香港賽馬會、保誠財險有限公司、利嘉閣地產有限公司及網上行奪得。

今屆傑出銷售專業大獎以「以仁礪鋒」為主題，勉勵業界同仁應以仁心為本，在逆境中砥礪鋒芒，磨礪意志、堅守信念，迎難而上，力臻卓越。大會有幸邀得香港應用科技研究院有限公司董事局主席李惠光教授工程師 BBS JP擔任主禮嘉賓，為典禮揭開序幕。