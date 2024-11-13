奧圖碼四度獲選HolonIQ 2024 Taiwan EdTech 50

奧圖碼在教育領域的強大創新，正是圍繞著「班班有網路、生生有平板」的政策願景。展會期間，參觀者將有機會深入了解並親自體驗IFP 5系列互動式觸控螢幕。這款螢幕不僅在操作上簡便直觀，更搭載了最先進的技術，讓每堂課都充滿互動和創意，帶來沉浸式的學習體驗。而奧圖碼的教育解決方案則能為教學和學習注入更多創新，協助教師和學生在數位學習的世界中找到更多可能性。

針對今年的臺灣教育科技展，奧圖碼將以IFP 5系列為核心無縫融合教育與日常生活，並將這股創新的浪潮延伸至醫療、娛樂與展演領域，帶來一場「全齡學習，享受生活」的奇妙體驗，讓使用者猶如進入一座學習遊樂園。

在展場參觀者將有機會親自體驗奧圖碼新一代IFP53智慧觸控螢幕，它搭載了最先進的八核心運算晶片，讓AI應用的效能達到全新高度。無論是精確的AI文字辨識，還是複雜的數學運算，IFP53都能輕鬆駕馭，為教育工作者和學生提供更加順暢的學習體驗。

此外，這款智慧螢幕與Google Classroom的完美整合，讓老師能夠輕鬆管理課程、發佈作業，並與學生靈活互動。不僅如此，老師還能隨時追蹤學生的學習進度，確保每一位學生都能在最佳的狀態下進步。這種密切的教學方式不僅提高了課堂教學效率，還讓傳統課堂與線上學習之間的界限變得模糊，真正實現了學習環境的全面連結。

IFP53將教室變成一個更舒適、更健康的學習環境，透過一系列貼心設計，讓教學與學習不僅高效，還能照顧到每一位師生的身心需求。搭配選配的NFC環境感應盒，這個智慧教室不僅能即時顯示教室內的溫度、濕度，還能監控空氣中的PM 2.5和CO2水平，讓老師能夠輕鬆掌握並調整環境條件，確保每個學生都能在一個清新、健康的空間裡專心學習。此外，IFP53 內建的環境光感應器能智能感知周圍光線的變化，並自動調整螢幕的亮度，從而保護學生的眼睛，避免過度疲勞。無論是明亮的白天，還是光線昏暗的午後，螢幕總能提供最適宜的亮度，讓學習過程不再受到環境的影響。

參觀者將有機會親身體驗Optoma Solution Suite (OSS)，這是一款為教育與會議場域量身打造的直覺化解決方案，讓連線與協作變得輕鬆自如。無論您是使用iPhone、iPad還是Android裝置，OSS都能完善地與各類設備連接，讓使用者在課堂或會議中輕鬆進行無線投影與演示。

OSS提供強大的雲端白板與無線共享工具，讓參與者無論身處何地都能即時協作及互動。更便捷的是，一個帳號即可登入所有軟體，無需切換繁瑣的應用程式，透過文件管理器，使用者可以輕鬆匯入、同步並整合各類文件，讓資料處理不再是瓶頸，無論是課堂討論還是會議交流都能高效順暢地進行。這款解決方案為現代教育與專業會議提供了全新的協作方式，開創了一個更智能、更便捷的數位工作環境。

全新的Optoma Management Suite (OMS) 以使用者為核心，打造出一款革命性的全方位管理工具，讓顯示設備的管理變得簡單而直觀。無論您身處何地，都能即時掌握每一台顯示裝置的運行狀態，輕鬆設定並排程在特定時間於特定設備上播放內容，實現精準且高效的內容發佈。

此外，OMS強大的歷史數據分析功能能協助 IT 管理者迅速診斷設備問題，像一位智慧助手，輕鬆地指引問題所在，並根據診斷結果及時做出調整。這不僅有效提高了管理效率，還大幅降低了維護成本和時間。

奧圖碼在「Taiwan EdTech 50」評選中榮獲四度殊榮，這一成就無疑是對其在教育科技領域卓越表現的高度肯定。奧圖碼始終秉持著「技術創新，無限可能」的理念，致力於透過前沿科技與AI智慧的結合，為教育領域開創更多元化的未來。無論是在全齡教育的發展，還是數位生活應用的拓展，奧圖碼都不斷在推動科技服務的創新與深化，期望為用戶帶來更全面、更先進的教育體驗。

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Optoma 奧圖碼致力於大尺寸顯示方案的創新，提供投影機、智慧觸控顯示白板、一體式大型 LED 顯示牆、互動及協作軟體和圖像處理設備等智能顯示軟硬體平台。Optoma 在歐洲、北美、亞太和中國皆設有區域總部，透過專業的國際團隊在全球 150 多國落實在地服務，提供智能家居、娛樂、遊戲、企業、教育、博物館、展演，數位零售和模擬訓練等大型顯示解決方案。

SOURCE 奧圖碼股份有限公司