醫療保健成熱門投資標的，港股Home Control的新董事具強大背景

香港 2025年9月29日 /美通社/ -- 2025年以來，醫療及保健版塊成為炙手可熱的投資標的，恆指公司公布，醫療保健業從年初至8月下旬升幅高達91.2%，表現為恆生綜合指數的12個行業指數中最佳。醫療保健股當中，升勢凌厲的港股Home Control深耕歐美市場，由智能家居IoT跨界至家居醫療領域，新增多位擁有豐富資歷及人脈的董事，與新加坡醫療企業及印尼的財團有連繫。

Home Control的管理層來自荷蘭電子巨擘飛利普，長年向國際市場提供智能家居IoT產品及服務，近日跨界至醫療保健領域，揭示國際化的董事會背景強大，其中有董事和新加坡醫療企業及印尼第二大財團有連繫。首先，新加入的非執行董事馬鷹女士於2014 年參與創立「浙江馬雲公益基金會」並出任理事長兼法定代表人，同時具備研究館員（相當於教授級別）及投資人身份，在醫療數字化與智慧健康服務領域積累豐富經驗，并於公益及教育界建立廣泛人脈。值得留意的是，馬女士與中國新經濟領軍人物及相關生態的淵源，為公司未來在金融科技與醫療健康產業融合的戰略拓展帶來更大想象空間。

另一位同樣有醫療保健背景的新任獨立非執行董事陳一中先生，現任 OUE Limited 首席運營官，這間OUE Limited是一家新加坡上市的醫療保健及房地產集團，其為力寶有限公司有份投資的企業，力寶有限公司的主席李棕博士同時為OUE Limited的行政總裁。而力寶有限公司為印尼第二大財團力寶集團的成員公司，有著龐大財力及網絡資源。OUE Limited的醫療業務遍布新加坡、中國、緬甸、印尼和日本，包括在新加坡營運逾130間診所及醫療中心，更與香港中文大學合作在深圳太子灣醫院設立國際醫學中心。

香港子公司 Orbiva Limited 戰略融合硬件、數據與服務，將應用人工智能及 Web3 技術

集力新加坡及印尼的龐大醫療資源及網絡支持，Home Control近日啟動其在醫療保健領域的戰略性布局，首步在香港成立全資附屬公司 Orbiva Limited，布局包括AIoT賦能的家庭醫療健康平台及生態系統，以及提供醫療健康運營服務，實現硬件、數據與服務的融合。公司透露將孵化應用於居家健康場景的智能互聯健康硬件，包括可穿戴監測設備、智能互動產品、集成控制終端等，將培育可戰略性融入發展規劃的創新技術，例如人工智能及Web3技術，以增強平台能力並拓展創新應用場景，構建以人為中心的健康服務生態。公司擁有重大成長性，醫療保健板塊於2025年上半年貢獻近20%，未來如何融合創新技術人工智能及Web3技術，打造一站式健康管理平台，將會陸續吸引資金入場。

