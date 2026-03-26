Home Control International Limited (股份代號: 1747.HK) 公佈2025年全年業績

本公司擁有人應佔年內溢利同比增長183.3%至7.1百萬美元

加速拓展醫療健康業務



財務亮點

截至12月31日止年度 2025年 百萬美元 2024年 百萬美元 變化 收入 109.4 107.5 +1.8 % 毛利 32.6 30.9 +5.8 % 本公司擁有人應佔年內溢利 7.1 2.5 +183.3 % 經調整淨利（非國際財務報告準則計量）1 9.5 7.5 +25.9 % 基本每股盈利 (美仙) 1.39 0.49 +183.7 % 毛利率 29.8 % 28.7 % +1.1百分點 淨利率 6.5 % 2.3 % +4.2百分點 經調整淨利率1 8.7 % 7.0 % +1.7百分點



備註1: 經調整純利剔除下列項目的影響：(1)為優化成本結構以維持集團於當前營商環境的競爭力所產生的重組及遣散成本；及(2)按攤銷成本計量的金融資產減值虧損撥備 及(3)集團為減輕前述減值虧損的影響而採取措施所產生法律費用。

香港2026年3月27日 /美通社/ -- Home Control International Limited (「公司」或「Home Control」，連同其附屬公司統稱「集團」；股票代碼: 1747) 欣然宣佈，集團截至2025年12月31日止年度（「年內」）之綜合業績。

年內，集團持續擴大利潤率較高的產品線，並錄得穩健的財務表現。收入約為109.4百萬美元（2024年: 107.5百萬美元），按年增加約1.8%。毛利按年增加約5.8%至32.6百萬美元（2024:年: 30.9百萬美元）。透過採取自動化及優化成本管理措施，集團得以提高效率及減省材料，純利按年大幅增加183.3%至約7.1百萬美元（2024：2.5百萬美元），純利率亦由2024年的2.3%提升至2025年的6.5%。

2024年底，集團將其「Omni Remotes」品牌升級為「Omni Devices」，以更好地反映我們業務已由控制解決方案延伸至更廣泛領域的發展願景，尤其是在醫療保健領域取得顯著進展。憑藉數十年的專業經驗及雄厚實力，以及透過長期的技術創新與市場拓展，集團醫療保健解決方案板塊收入佔比由2024年約14.4%增長至2025年的約21.4%。集團致力於投資可持續發展、先進感測及無線連接相關的技術，旨在為垂直板塊，特別是醫療保健領域，開發專屬解決方案。

2025年，集團持續推進業務多元化發展，並進行策略性調整，以提升盈利能力及營運效率。儘管北美洲及歐洲仍為集團主要市場，合共佔總收入約70.2%，公司亦積極加強在具備強勁增長潛力的新興及發展中市場（尤其是印度）的商業布局及業務發展。亞洲市場的收入貢獻由2024年的13.0%增長至2025年的24.5%。透過此策略，集團有望進一步優化產品組合，並拓展多元化地區的客戶群。

2025年6月，集團迎來重要里程碑，本公司大多數股權獲專注於醫療保健領域的控股公司Meta-Wisdom Tech Limited收購。憑藉多年累積的產業經驗與技術實力，公司已在可持續發展及相關應用領域建立穩固基礎，並逐步拓展至醫療健康領域。本次合作將在既有基礎上進一步整合資源，加快醫療保健方案的商業化進程。集團計劃聚焦居家護理場景，打造健康監測生態系統，並持續推進醫療保健領域進行策略布局，優化資源配置與合作網絡，開發更全面的產品、服務及整合解決方案，以滿足消費者需求。

2025年9月22日，集團於香港註冊成立全資有限公司Orbiva Limited（「Orbiva」），進一步拓展醫療保健業務。Orbiva致力於開發AIoT賦能的家庭醫療健康平台、生態系統及醫療健康管理產品，並提供醫療健康營運服務。

展望

全球通脹壓力已有所緩和，然而俄烏衝突及中東地區衝突引發政治經濟局勢不穩定，加上美國的全球貿易政策改變將為業務帶來不明朗因素，該等因素可能影響客戶恢復新項目及消費者購買的動力。集團將持續關注相關情況，遵循政府措施及建議，持續降低所有地點及附屬公司的可預見風險，致力將對業務及客戶服務的影響降至最低。

集團行政總裁兼執行董事蕭國雄先生 表示：「儘管市場環境充滿挑戰，我們很欣喜集團再實現了穩健的業績表現，收入及純利均取得增長。此成果不僅反映我們在成本管理方面的執行能力，亦體現集團持續為未來發展作出的投入，包括增加研發資源配置、擴充銷售團隊，以及優化供應鏈管理，以支持核心業務的長遠發展。

同時，我們正積極拓展家居醫療健康業務，致力構建一套AIoT賦能的一體化解決方案及平台，促進更健康的家居環境，並實現以數據驅動的即時醫療健康管理。為推進這一計劃，集團旗下Orbiva已與南洋理工大學簽署戰略諒解備忘錄，共同開發安全的AIoT賦能醫療健康平台。再加上人工智能輔助家庭健康智能代理的知識產權許可協議，這些合作標誌著我們戰略願景的具體落地。集團將繼續按計劃動用配售所得款項淨額，其中大量資源將用於研發投入，以加速數字孿生應用及安全健康管理設備的開發，進一步提升我們的創新能力並推動長遠增長。」

關於 Home Control International Limited

Home Control International Limited (1747.HK) 是一家全球領先的家居控制解決方案供貨商，總部設於新加坡，業務遍佈北美、歐洲、亞洲及拉丁美洲。集團於80年代末以Koninklijke Philips N.V. 的家居控制板塊建立業務，其後於2015年5月獲Morgan Stanley Private Equity Asia全面收購，並於2019年11月在香港交易所上市。

集團以開發及提供定制化優質家居娛樂遙控器聞名業界，為眾多付費電視運營商及消費電子品牌提供服務，產品已運送至超過40個國家，藍籌公司客戶群包括北美洲的AT&T Services Inc.、歐洲的Sky CP Limited、British Telecommunications PLC、Vodafone Group Services Limited及Liberty Global Services B.V.以及亞洲的Reliance Retail Limited、Bharti Airtel Limited及青島海信電器股份有限公司等知名企業。

Orbiva Limited為Home Control推動醫療保健新業務戰略發展而成立的全資附屬公司。 Orbiva將專注于醫療健康業務，並以家庭健康作為切入點，積極探索構建健康監測與管理的生態體系，以及創新醫療運營業務中所蘊藏的多元發展機遇。集團將依託其在居家場景的既有業務基礎，結合醫療健康相關領域的專業能力，並聯動相關機構及專家資源，期望逐步發展及完善大健康業務版圖。

SOURCE Home Control International Limited