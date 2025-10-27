HOW2WORK與SAKA SAKA全球首發 (中國大陸地區除外) HOW2WORK CTC -《The Monsters Series 3》收藏卡牌 作者: 龍家昇

HOW2WORK CTC前兩個系列分別於2022年、2024年發布，均以龍家昇創作的《The Monsters》宇宙為主題。其風格鮮明、趣味十足的角色已吸引全球目光，激發了許多收藏家對CTC及其Series 1潮流玩具的興趣。

隨著該IP開啟全新篇章，在集換式卡牌領域擁有豐富經驗的分銷商SAKA SAKA成為《HOW2WORK CTC: The Monsters Series 3》的國際獨家分銷商。依托其全球網絡，SAKA SAKA將首次把該系列推向全球市場 ，讓HOW2WORK CTC卡牌走進世界各地收藏者的視野。

《HOW2WORK CTC: The Monsters Series 3》在設計與生產品質上實現了新突破，採用鍍鉻卡面工藝，大幅提升了耐用性與視覺吸引力。該系列包含140餘款獨特畫作，按稀有度分為不同等級：42張普通卡、42張稀有卡、42張平行稀有卡以及18張神秘稀有卡（SR/UR）。部分版本更附有龍家昇親筆簽名，為收藏家帶來具有持久價值的珍貴卡款。

憑藉工藝升級、國際化分銷渠道以及過往的亮眼成績，《HOW2WORK CTC: The Monsters Series 3》有望成為2025年全球最受期待的收藏卡牌之一。

