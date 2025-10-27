HOW2WORKとSAKA SAKAが提携、HOW2WORK CTC -《The Monsters Series 3》コレクションカード （クリエイター：龍家昇）のグローバル発売開始（中国本土を除く）

香港、2025年10月27日 /PRNewswire/ -- HOW2WORKは本日、HOW2WORK Collectible Trading Cards (CTC): The Monsters Series 3のグローバル発売を発表しました。本シリーズは、クリエイター龍家昇（Kasing Lung）による新たな《The Monsters》のスケッチと絵画を収録しており、その中には彼の代表的なキャラクター「LABUBU」も収録されています。LABUBUは2024年に18億米ドル以上の売上を記録し、今年は世界中でコレクティブルの熱狂を引き起こしました。

HOW2WORK CTCは、HOW2WORKが展開する公式コレクションカードシリーズで、複数のアーティストやデザイナーの作品を集めており、

このシリーズはコレクション形式でカードの芸術の塊を表現して、コレクターズにアートを共有するユニークな方法を提供します。

HOW2WORK CTCの前2シリーズは、2022年および2024年にリリースされ、いずれも龍家昇氏によって創作された《The Monsters》の世界をテーマにしています。彼のユニークで魅力的なキャラクターは世界中で注目され、CTCシリーズ1に含まれる限定アートトイとともに高い需要を生み出しました。

本IPが新たな章を迎える中、トレーディングカードゲーム業界において豊富な経験を有するSAKA SAKAが《HOW2WORK CTC: The Monsters Series 3》の国際独占ディストリビューターになりました。SAKA SAKA はその国際的なネットワークを活用し、HOW2WORK CTCを世界中のコレクターに向けて本シリーズを初めて届けることを目指します。

《HOW2WORK CTC: The Monsters Series 3》は、デザインおよび製造品質が一段と向上し、耐久性と視覚的魅力を向上させています。本作は140種以上のユニークなアートワークを収録し、異なるレアリティのカードが展開されます。本シリーズは全140種以上のカードの中、ノーマル42種、レア42種、パラレルレア42種、そしてシークレットレア（SR/UR）18種が収録されています。一部のカードには直筆サイン入りカードも含まれており、コレクターには一層価値あるカードが提供されます。

本シリーズは、工芸の向上、国際的なネットワークの強化、そして過去の実績により、2025年における最も注目されるグローバルコレクションカードの一つとなることが予想されます。

SOURCE SAKA SAKA