株式會社大賽璐HPPs SBU推出含30%回收料的全新DURACON (R)奪鋼(R) POM系列

日本大阪,/美通社/ -- 全球工程塑料龍頭企業株式會社大賽璐 (Daicel Corporation) High Performance Polymers (HPPs) SBU (原寶理塑料株式會社) 推出四款全新DURACON (R)奪鋼(R) POM品級，產品含30%消費後回收 (PCR) 材料。本次推出的PCR-POM系列包含「通用、低VOC、滑動性和高韌性」四個品級，方便客戶根據自身應用需求選型。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202607152558/_prw_PI1fl_4193114y.png

上述新品級已於4月在上海舉辦的CHINAPLAS 2026上首次亮相。標準PCR-POM品級熔體流動速率為9；低VOC材料可滿足原始設備製造商 (OEM) 標準；滑動性品級的滑動性能大幅提升；高韌性材料性能與原生料POM品級持平。

自2023年起，大賽璐推出DURACIRCLE (R) 再共混服務，旨在回收客戶工廠產生的塑料邊角料。此前該業務聚焦工業後回收 (PIR) 材料，循環利用生產環節產生的廢料；而當前開發的PCR-POM則採用市面上已投入使用的POM作為再生原料。

使用PCR材料的一大難點在於性能波動較大，難以穩定把控品質。依托長期積累的共混專長與品控技術，大賽璐經內部測試驗證：即便添加30%再生材料，其關鍵力學性能仍可與傳統品級保持同等水準。

DURACON (R)奪鋼(R) POM已廣泛應用於工業領域，具備高機械強度/剛性、優異耐磨/滑動性與尺寸穩定性，多用於齒輪、連接器、精密零部件及汽車零部件等製品。

大賽璐將持續開展研發工作，旨在擴充PCR-POM產品矩陣，覆蓋更多場景使用需求。

如需瞭解更多詳情，請訪問：https://hpps.daicel.com/global/s/ourapproach/a5nRB000005SAUbYAO/272?language=en_US

關於株式會社大賽璐High Performance Polymers SBU

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DURACON (R)奪鋼(R) 是株式會社大賽璐在日本及其他國家持有的註冊商標。

SOURCE Daicel Corporation High Performance Polymers SBU