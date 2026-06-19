大賽璐DURAST(R) POM精細粉末被用於生產創新棒狀化潤滑劑

日本大阪2026年6月19日 /美通社/ -- 全球工程塑料龍頭企業——株式會社大賽璐High Performance Polymers (HPPs) SBU,（原寶理塑料株式會社）宣佈，旗下DURAST(R) POM精細粉末已被日本Maia Co. Ltd.應用於其一款創新「棒狀化」潤滑劑產品。這款突破性固體潤滑劑採用全新上市的DURAST(R) POM精細粉末，解決了傳統潤滑產品滴落、飛濺、塗抹過量造成浪費等痛點，大幅革新了養護作業流程。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202606080534/_prw_PI1fl_wFrl551J.png

Maia獨特的Sol - Mid (TM)製造技術，產出的潤滑產品常規採用棒狀容器封裝，同時可根據客戶需求模製成各種定製形狀。Sol - Mid (TM)的性能依托DURAST(R) POM的化學特性來實現。該產品由超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)與潤滑脂混合製備而成。DURAST(R) POM作為PE與潤滑脂之間的中間層，在保持兩者相容性方面發揮著關鍵作用。

棒狀形態不存在液態潤滑劑滲漏風險，且便於攜帶，在辦公設備、工業機械等養護場景使用的便利性大幅提升。用於辦公設備養護時，該產品可將傳統養護用油消耗量降低約80%。

以往採用常規研磨工藝，很難將通用樹脂加工成粒度均勻的粉末。大賽璐自主研發製造工藝，打造出DURAST(R) POM產品，粉末形態獨特，粒徑可控、精細且分布均勻。

這款採用DURAST(R) POM的「棒狀化」潤滑劑計劃全面推向市場，目標覆蓋各大辦公設備廠商的養護應用場景，同時面向工業機械維修、自行車養護、傳送帶系統等工業領域。

有關更多信息，請訪問官網：https://hpps.daicel.com/global/s/ourapproach/a5nRB000004Rt2vYAC/261?language=en_US

關於株式會社大賽璐High Performance Polymers SBU：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202606080534-O1-pu6X2g4H.pdf

DURAST(R)是株式會社大賽璐在日本及其他國家持有的註冊商標。

SOURCE Daicel Corporation High Performance Polymers SBU