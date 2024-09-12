HS HYOSUNG發布全新企業形象和願景，融入「星」與「樹」的寓意

副董事長 H.S. Cho強調： 「 我們將繼續踐行通過工業發展推動國家建設的理念，努力為所有利益相關者創造幸福。 」

-HS HYOSUNG的新願景： 「 我們利用科學、技術和集體智慧的力量創造價值，造福人類。 」

韓國首爾2024年9月12日 /美通社/ -- HS HYOSUNG發布了全新企業形象(CI)和願景——「Masteria」，承諾利用科學、技術和集體智慧的力量來造福人類。

全新CI融合「星」與「樹」的寓意，傳承曉星(HYOSUNG)精神

新的CI采用方形星狀設計，星形象征引領世界的「領航之星」(Leading Star)，顏色則寓意「價值之樹」(Value Tree)。該設計串聯起了HS HYOSUNG的過往、當下與未來，既承襲了集團創始人的理念，也融合了HS HYOSUNG新上任的第一代管理團隊的願景。

副董事長H.S. Cho在發布全新CI的致辭中強調：「HS HYOSUNG將繼承創始人與歷代領導的宏願，他們高度重視通過工業發展推動國家建設的重要性。我們將依托曉星六十年的歷史積澱，勇於迎接新挑戰，恪守道德管理，努力為人類創造價值，竭力提升所有利益相關者的福祉。」

新CI中的「領航之星」汲取了「曉星」這個名字所蘊含的意義，代表了「啟明星」的指引，彰顯了公司推動世界積極變革的決心。

新CI還融入了「價值之樹」的意義，象征著公司以堅韌不拔的生命力、不屈不撓的毅力以及源源不斷的價值創造，追求持久發展與共同繁榮。這棵枝繁葉茂的大樹，深深扎根於大地，為人類提供庇護和各種寶貴的資源，完美詮釋了HS HYOSUNG成為一家穩固、繁榮且持續創造價值的實體的遠大抱負。

新品牌名采用了現代風格的「HS字體」和一顆冉冉升起的方形星星，彰顯了HS HYOSUNG銳意進取的精神和雄厚的實力。

HS HYOSUNG以三種不同的顏色繪就企業風貌：HS藍、HS綠和HS橙。HS藍，寓意卓越、創新與智慧；HS綠，承載責任、信任、尊重與合作；HS橙，則代表自豪、熱情與幸福。

HS HYOSUNG發布其願景，以「共創價值」為口號

HS HYOSUNG以「我們利用科學、技術和集體智慧的力量創造價值，造福人類」為願景，描繪了未來的發展方向。

該願景表明，公司致力於通過科學、技術和集體智慧開辟新機遇，不再只是單純地提供產品或服務，而是要為客戶和整個社會創造真正的價值，最終提升人類福祉和繁榮。

這一願景與副董事長Cho長期以來堅持的「價值管理」理念不謀而合，該理念強調為客戶、股東、員工、商業伙伴和社會等所有利益相關者創造最大價值。

為踐行這一理念，HS HYOSUNG將其願景精煉為「共創價值」的口號。該口號由副董事長Cho提出，並於6月在公司首次召開的員工大會上第一次揭曉。會上，副董事長Cho強調了HS HYOSUNG將「價值管理」視為公司核心使命的堅定承諾。

HS HYOSUNG Advanced Materials（已於9月6日通過特別股東大會正式更名）以及HS HYOSUNG集團旗下其他關聯公司，包括HS HYOSUNG Information Systems、HS HYOSUNG Holdings USA、HS HYOSUNG Global Logistics Vina、HS HYOSUNG The Class和HS HYOSUNG Toyota，預計將在各自的股東大會後，於今年下半年啟用新的品牌名稱。

SOURCE HS HYOSUNG