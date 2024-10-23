Hublot宇舶表隆重推出MP-15村上隆彩虹陀飛輪藍寶石腕錶

MP-15象徵著一段友情的盛放，源自雙方對打破界限、超越期望的共同熱情。HUBLOT宇舶表與村上隆的合作始於2021年，雙方懷抱著共同的追求，致力於在各自的藝術領域中打破界限，超越各方的期望。在推出以他命名的「經典融合」（Classic Fusion）系列以及一系列與NFT藝術作品相結合的獨特作品後，HUBLOT宇舶表與村上隆的合作更上一層樓，於2023年Only Watch慈善拍賣會上揭曉了MP-15村上隆陀飛輪腕錶（MP-15 Takashi Murakami Tourbillon）。MP-15村上隆陀飛輪腕錶（MP-15 Takashi Murakami Tourbillon）重新詮釋了村上隆最具代表性的圖騰之一「微笑之花」，將其從村上隆的標誌性美學轉化為一件可穿戴的雕塑，完美融合了當代藝術、前衛製錶工藝以及精湛的寶石鑲嵌技術。HUBLOT宇舶表更是以其獨創的工藝及對完美彩虹效果的精通，開創了這種令人驚艷的技術。這需要精心挑選相互和諧協調的寶石，以實現色調之間的完美過渡。

這個尺寸適中的42毫米「微笑之花」錶殼由藍寶石水晶精心製作，擁有十二片花瓣。這十二片花瓣忠於村上隆色彩斑斕的調色板，採用了拋光鈦金屬嵌件，總共鑲嵌了444顆彩色寶石，包括明亮切割的紅寶石、粉色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、藍色托帕石、綠色石榴石以及黃色或橙色藍寶石。這些寶石被巧妙地組合在一起，令每片花瓣呈現出不同的鮮豔色彩，與村上隆原作的「微笑之花」如出一轍。

然而，MP-15不但是一項令人驚嘆的寶石鑲嵌技藝，而且還搭載了一個真正革命性的機械機芯。HUB9015機芯的核心是中央懸浮的陀飛輪，透過圓頂藍寶石水晶可清晰觀賞到其運作，水晶上雕刻著兩隻閃爍的眼睛和一張微笑的嘴巴。HUBLOT宇舶表首次嘗試採用中央陀飛輪這種極為罕見的複雜功能，這需要依賴先進的工程技術，並重新構思機械運動的設計。在MP-15中，這枚手動上鏈機芯提供卓越的120小時動力儲備，足以運行近整整一週。為了讓上鏈過程變得更加輕鬆，HUBLOT宇舶表設計了一款特殊的可填充控桿，放置在錶冠上，能以100次旋轉為雙發條盒上鏈。

在這件可佩戴的雕塑藝術作品中，創新與獨特的鐘錶工藝無疑成為了焦點。圍繞著MP-15的中央陀飛輪，時針和分針以兩個指針在週邊轉動，確保了視野的暢通無阻。這些指針實際上位於陀飛輪的底下，僅有指針尖端因精密的同軸結構向上和向外彎曲。這個設計使得讀取時間變得輕鬆而直觀，開口處設有一個邊緣環，上面鑲嵌著十二個小型棒狀時標，每個時標的顏色與花瓣相呼應。MP-15的視覺魅力進一步增強，因為其大部分機芯部件都經過了髏空處理，彷彿漂浮在真空中。這是一項真正卓越的製錶成就。

這款MP-15村上隆彩虹陀飛輪藍寶石腕錶（MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow）是一項藝術創作，必將因其大膽的設計和引人入勝的複雜性而吸引當代藝術愛好者的讚賞。此限量版時計共推出20枚，並可在HUBLOT宇舶表專賣店及全球授權零售商處按要求購得。

SOURCE Hublot SA