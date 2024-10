Hublot宇舶表隆重推出MP-15村上隆彩虹陀飛輪藍寶石腕錶

HUBLOT與SORAI攜手推動變革

Hublot繼續與SORAI(全稱為「Save Our Rhinos Africa and India」,意指「拯救非洲和印度犀牛」)合作,該組織由前國際板球運動員兼Hublot大使Kevin Pietersen創立,專注於犀牛保護工作。Hublot秉持「攜手推動變革」(United for...