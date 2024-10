Hublot présente la MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Saphir Arc-en-ciel

NYON, Suisse, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La dernière création de HUBLOT et du célèbre artiste contemporain japonais Takashi Murakami est enfin arrivée - et il pourrait bien s'agir de la création la plus accrocheuse et la plus exceptionnelle du duo à ce jour. La MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow réimagine la fleur souriante emblématique de l'artiste sous la forme d'une sculpture en saphir sertie de pierres précieuses colorées et équipée du premier mouvement tourbillon central de HUBLOT. Une édition limitée à seulement 20 pièces.

MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow MP-15 Takashi Murakami Sapphire Rainbow

Transcendant les notions préconçues de l'art contemporain, Takashi Murakami a créé son propre mouvement artistique, baptisé "Superflat", qui s'étend des beaux-arts tels que la peinture, les sculptures et les installations à des médias plus commerciaux tels que la mode et l'animation. En brouillant la frontière entre les arts supérieurs et inférieurs, Murakami fusionne l'esthétique de la tradition artistique japonaise avec l'art et la culture contemporains. De toutes ses œuvres, la plus emblématique est la fleur souriante, que HUBLOT a cherché à transposer dans un contexte horloger à travers plusieurs pièces réalisées en collaboration.

Le MP-15 est le symbole d'une amitié épanouie, née d'une passion commune pour le dépassement des limites et des attentes. HUBLOT a commencé à travailler avec Murakami en 2021, avec une volonté commune de briser les frontières et d'aller au-delà des attentes avec leurs formes d'art respectives. Après ses modèles Classic Fusion éponymes et une série d'œuvres d'art NFT associées à des pièces uniques, HUBLOT et Takashi Murakami ont porté leur partenariat à un niveau supérieur en dévoilant la MP-15 Takashi Murakami Tourbillon pour la vente aux enchères caritative Only Watch 2023. Réimaginant l'un des motifs les plus emblématiques de Murakami, la MP-15 Takashi Murakami Tourbillon s'est emparée de la " fleur souriante " et l'a transformée, à partir de la signature esthétique de Murakami, en une sculpture portable qui fusionne harmonieusement l'art contemporain, l'horlogerie d'avant-garde et un sertissage exceptionnel, dont HUBLOT a été le pionnier avec des techniques inattendues et une maîtrise de l'effet arc-en-ciel parfait. Pour ce faire, il faut sélectionner avec soin des pierres précieuses qui s'associent dans une parfaite transition de tons.

Méticuleusement fabriqué à partir d'un bloc de cristal saphir, le boîtier de la fleur souriante de 42 mm, de taille modeste, comporte douze pétales. Fidèles à la palette chromatique de Murakami, les douze pétales présentent des incrustations de titane poli qui sont serties de 444 pierres précieuses colorées au total, dont des rubis, des saphirs roses, des améthystes, des saphirs bleus, des topazes bleues, des tsavorites et des saphirs jaunes ou orange taillés en brillant. Ces pierres sont regroupées de manière à ce que chaque pétale soit d'une couleur vibrante différente, tout comme la fleur souriante originale de Murakami.

Plus qu'un simple exploit de sertissage, la MP-15 est dotée d'un calibre mécanique véritablement révolutionnaire. Au cœur du calibre HUB9015 se trouve le tourbillon volant central, que l'on peut admirer à travers le verre saphir bombé, gravé de deux yeux scintillants et d'une bouche souriante. Une première pour HUBLOT, le tourbillon central est un type de complication extrêmement rare qui exige une ingénierie de pointe et une réimagination de la façon dont un mouvement mécanique est construit. Dans la MP-15, elle est animée par un calibre à remontage manuel qui dispose d'une réserve de marche exceptionnelle de 120 heures, suffisante pour fonctionner pendant près d'une semaine entière. Pour que le remontage se fasse sans effort, HUBLOT a créé un stylet spécial rechargeable, placé sur la couronne, qui remonte les deux barillets en 100 tours.

Avec cette œuvre d'art sculpturale et portable, la notion d'horlogerie innovante et originale est néanmoins mise à l'honneur. Entourant le tourbillon volant central de la MP-15 et préservant sa visibilité, les heures et les minutes sont indiquées par deux aiguilles qui tournent autour de sa périphérie. Les aiguilles sont en fait placées sous la cage du tourbillon, avec seulement leurs pointes pliées vers le haut et vers l'extérieur grâce à une construction co-axiale complexe. Pour que la lecture de l'heure se fasse sans effort et de manière intuitive, l'ouverture présente un anneau à bride serti de douze index bâton, chacun reprenant la couleur du pétale. L'intrigue visuelle du MP-15 est encore renforcée par le fait que la plupart des composants du mouvement ont été squelettés, donnant l'impression de flotter dans le vide. Une véritable prouesse horlogère.

Projet artistique qui ne manquera pas de séduire les amateurs d'art contemporain pour son audace et les passionnés d'horlogerie pour sa complexité, la MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow est une édition limitée à 20 pièces, disponible sur demande dans les boutiques HUBLOT et chez les détaillants agréés du monde entier.

