時空壺HybridComm 3.0技術升級，同傳翻譯效率直逼人工口譯

AI語義判斷技術突破提升最明顯的，便是在同傳翻譯體驗上。

過去，翻譯軟件、翻譯機所應用的模式主要為交傳翻譯。在體驗上的表現主要為，當對方說話時，因為翻譯產品尚未開始工作，自己完全處於等待狀態。直到對方說話完成後，翻譯產品開始工作（這裡便是各大品牌所宣稱的0.5秒最低延遲），而在自己收聽翻譯內容時，對方則完全處於等待狀態，這也是我們經常看到兩個人經常來回傳遞手機或翻譯機的主要原因。交傳翻譯的方式不僅效率低，並且違背自然交流方式，極不利於人們的溝通。於是，同傳翻譯應運而生。其不僅在體驗上更加符合人們自然交流的需求，同時，同傳翻譯的交流焦慮也要遠遠超出交流翻譯。

在同傳翻譯的方式裡，當對方開始說話時，無需完全說完，AI翻譯設備便會開始進行翻譯處理，以實現實時同傳。例如對方開始說話後，在第2句話時，你便會聽到AI翻譯產品向你播報的第一句話的內容，這樣的實時性幫助人們更快速地理解對方所表達的意思並進行反饋。也意味著，交流雙方能夠同時進行信息的表達和接收。因此，此次時空壺僅「一句話」的翻譯延遲不僅是體驗上的突破，更拓寬了跨語言溝通設備的產品維度，時空壺在「翻譯延遲」上的突破讓跨語言溝通產品的評價標准更加全面和完善。

概括來看，時空壺AI語義判斷所實現的，便是翻譯延遲上的突破。從過去的無標准無限延遲到如今僅落後一句話，時空壺站以持續的專注和創新，引領跨語言溝通行業再次突破，並向著超越聯合國高級人工口譯員的極速翻譯體驗持續邁進，而對於時空壺自身產品所帶來的體驗而言，更是百尺竿頭，更進一步。

在6月24日完成更新後，時空壺用戶可在以下模式中體驗技術升級後的翻譯效果，包含：W3同傳翻譯耳機的所有模式、M3/M2翻譯耳機的聽譯模式及觸控模式、X1 AI同聲傳譯器下的旁聽模式、雙人對話、遠程通話模式等。

此前，時空壺通過其第二代HybridComm超級溝通技術，W3翻譯耳機一舉成為市面上最受歡迎的跨語言溝通產品。而時空壺旗下的多款跨語言溝通產品也因此長期蟬聯海內外平台的同品類銷售榜單前列。

作為全球跨語言行業的領導品牌，時空壺的產品方向和技術突破對行業發展起著至關重要的引導作用。2021年，當時空壺首次推出AI同傳翻譯耳機W3，實現極速的跨語言同傳交流，這一品類上的創新不僅將「時空壺」直接推上行業王座，也讓跨語言溝通行業就此陷入一場盛大的狂歡，人們隱約感受到，過去看似遙不可及的「同傳時代」似乎已緩緩揭開了序幕。在這樣地持續探索下，第三代HybridComm超級溝通技術的重磅升級，同傳翻譯速度被提升200%，在真實體驗下，時空壺產品實時翻譯的效果直逼人工口譯，跨語言溝通產品的同傳時代就此正式拉開帷幕。

從過去的品牌發展上，我們不難看出時空壺在跨語言溝通領域的高度專注。自2017年，第一代翻譯耳機WT2正式上市，到2024年推出令全球市場石破天驚的X1同聲傳譯器，時空壺以其強大的行業洞察和產品創新能力，持續推動著整個翻譯行業的積極發展。而另一方面，產品的革新往往與技術的突破密不可分。立足市場需求，時空壺投入大量研發資源，以不計代價式的斗志先後攻克多項語音翻譯、拾音收錄等技術難題。此次推出的AI語義判斷，便是時空壺多項技術突破的集合體現。

我們相信，時空壺作為全球AI跨語言溝通設備領導者，將繼續引領行業的發展。同時，也讓我們共同期待，AI語義判斷的應用能夠帶來什麼樣的變化，時空壺的HybridComm超級溝通技術能夠在未來創造出怎樣的奇跡。

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SOURCE Timekettle