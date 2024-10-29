嘉士伯全力支持香港首屆Hypefest活動

今次活動將見證嘉士伯DJ舞台的誕生，設計源於品牌標誌啤酒花，立體呈現大家面前，並利用動態背景將氣氛推到高峰，炒熱舞台！嘉士伯邀請多位本地及亞太區DJ齊聚香港，在品牌專屬DJ舞台帶來激昂、澎湃及高水準的演出。演出陣容強勁，包括 JUST BEE、JERRY HAHA、IMMUNO、DJ YAMATO INOUE、JFÜNG、KATAGYAL、TWIG NEEDLES、NOTEP、SPOOKIFYBROS、XU (LAPSAP) 和 ARTHUR YETI。日本知名模特兒水原希子 KIKO MIZAHARA 的妹妹水原佑果 YUKA MIZUHARA 屆時將以 DJ 身份從日本飛往香港，大家密切期待！

嘉士伯室外酒吧及 DIY 攤位準備就緒 邊飲邊玩邊打卡

享受音樂表演的同時，當然不少得啤酒的加持。嘉士伯室外酒吧繼續以啤酒花為主調，裝飾加入品牌玻璃樽，營造酒吧格局，利用搶眼的綠色燈光設計打造充滿活力的時尚氣氛。大家亦可以到訪「Hypefest x嘉士伯DIY攤位」，只要在嘉士伯室外酒吧消費滿港幣240元*，即可參加遊戲並有機會贏得客製化的聯乘T恤，為Hypefest Hong Kong 2024留念。

*條款及細則約束。

把握機會參加送飛活動 體驗不一樣的藝術文化節

由即日起，嘉士伯於Instagram及Facebook舉行送飛活動*，只要完成三部曲，即有機會獲得一日（11月9日或10日）基本通行門票，名額20位，每位2張，到時見！

Like 及Follow 嘉士伯香港Instagram及Facebook專頁 於活動貼文留言並回答：「你最想同邊個去Hypefest 及會著咩Look入場」 留言時Tag朋友

*條款及細則約束。

關於嘉士伯集團

嘉士伯集團是全球領先的啤酒釀造集團之一，於全球擁有逾不同的啤酒和其他飲料產品品牌。集團旗艦產品是世界上最知名的國際啤酒品牌之 - 嘉士伯（Carlsberg）。嘉士伯啤酒廠香港有限公司旗下的啤酒包括嘉士伯啤酒（Carlsberg）、1664 、Somersby 、獅威 （SKOL）等。嘉士伯集團在全球僱用超過41,000名員工，產品亦銷售至全球超過150個不同市場。

SOURCE 嘉士伯